Megint nagyot dobott a WING a Hungária körúton

A WING Zrt. megvásárolta a Siemens Gizella úti telephelyét. A közel 40 000 négyzetméter bérbe adható területtel rendelkező ingatlanon nyolc épület található, ezek jellemzően irodaterületek, kiegészítve ipari és oktató funkciókkal, amelyek egy részét a Siemens hosszútávon visszabérli. A terület lehetőséget biztosít további fejlesztések megvalósítására is.

„A hosszú távú Siemens bérleten felül, fejlesztési lokációként is tekintünk az ingatlanra, mivel hiszünk abban, hogy a Hungária gyűrűn, különösen annak nagy csomópontjaiban új budapesti irodafolyosó van kialakulóban. Szintén a körúton adtuk át nemrégiben a Telekom székházat és mellette indítjuk a Liberty irodaházunkat, illetve az északi részen most fejezzük be a teljesen bérbe adott Skylight CITY irodaházat a hajdani Material Center felújításaként” – mondta Noah Steinberg, a WING elnök-vezérigazgatója. Kiemelte: a Siemens Gizella úti telephelye egykoron telefongyárként működött, ami jól példázza a WING azon törekvését is, hogy egy történelmi múlttal rendelkező iparterületet hasznosít és lehel bele új életet a mai ingatlanpiaci elvárásoknak megfelelően.

A telephelyen található épületekből a Siemens 17.000 négyzetméternyi irodát, ipari épületet és oktatóközpontot bérel vissza hosszú távú, 10 éves bérleti szerződés keretében. „A WING a hazai ingatlanpiac vezető vállalkozása. Célunk, hogy a Magyarországon tevékenykedő vezető nagyvállalatok partnereként, azok nemzetközi szintű ingatlanigényére nyújtsunk hosszú távú megoldást. A Siemens egy ilyen cég, amellyel a WING stratégiai partnerséget alakított ki. A Siemens telephely megvásárlása mellett a WING fejleszti a Siemens leányvállalatának, az evosoftnak az új Duna-parti székházát is” – emelte ki Noah Steinberg.