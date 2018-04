Elárulták a szakértők, melyik a legjobb ingatlanbefektetés

Míg a globális befektetési volumen 2010 óta kisebb megszakításokkal stabilan növekszik, addig Magyarországon 2014-ig nem volt érdemi bővülés. Az azóta eltelt 4 évben viszont Magyarország is felkerült a befektetői térképre, felzárkózva ezzel a világpiaci trendekhez – hangzott el a CBRE befektetési reggelijén. A régió gazdasága több, mint 4 százalékkal bővült tavaly, a munkanélküliségi ráta rekordalacsony szinteken van, a bérek egy év alatt 14 százalékkal emelkedtek és az építőipari volumen is maximális kapacitáson megy. Bár 2018-ra is hasonlóan jók a kilátások, nem árt odafigyelni a lehetséges veszélyekre sem.