Bréking! Eladták a TriGranitot

A Revetas (közép-európai régióra specializálódott ingatlan-befektetési vállalat) bejelentette, hogy a Goldman Sachs Asset Management által kezelt alapokkal közösen sikeresen lezárta a TriGranit akvizícióját a TPG Real Estate-től. A felek a tranzakció részleteit nem hozták nyilvánosságra. A TriGranitot először mintegy 3 évvel ezelőtt adták el Demján Sándorék a TPG-nek, most az új tulaj is megválik a cégtől. Török Árpád vezérigazgató és a menedzsment a hírek szerint marad.