Tízből hat jogosult tervezi felvenni az Otthon Startot – friss felmérés
A Bankmonitor és a Pénzcentrum együtt végzett felmérést, amelyben a magyar lakosság hitelekhez való hozzáállásáról kérdezte a kitöltőket. Ez most különösen értékes információkkal szolgál, hiszen az Otthon Start indulásának időszakában érdekes összevetni az eredményeket a tavalyival, és megnézni, milyen változások történtek. Az Otthon Starttal kapcsolatos válaszok pedig különösen beszédesek, hiszen jól mutatják, hogyan gondolkodik a […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.