Sokat hagysz az asztalon, ha ezt a 3 dolgot nem léped meg december 31-ig!
A karácsonyi készülődés, a bejgli és a szilveszteri pezsgő között hajlamosak vagyunk elfeledkezni a pénzügyeinkről, pedig a 2025-ös évzárás most lényegesebb, mint valaha. Nemcsak az újévi fogadalmak ideje ez, hanem a stratégiai döntéseké is: idén ugyanis szó szerint pénzbe kerül, ha januárra halasztod azt, amit még decemberben elintézhetnél. Összeszedtük azt a kötelező „pénzügyi nagytakarítást”, amit […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.