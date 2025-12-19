Az inflációval együtt a prémium állampapír ideje is lecsengőben
Megjelent az MNB decemberi inflációs jelentése, a jegybank érdemben csökkentette az idei és a jövő évi inflációs várakozásait. Ez mindenkinek jó hír, kivéve talán azoknak, akik inflációkövető prémium állampapírba tartják a pénzüket. A Magyar Nemzeti Bank közzétette decemberi inflációs jelentését. A szeptemberi adatokhoz képest érdemben, 4,6 százalékról 4,4 százalékra csökkent az idei évre várt áremelkedés […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.