Nyári tábor, első diákmeló, zsebpénz: mikor érdemes bankszámlát nyitni a gyereknek?
A tanév véget ért, a zsebpénz eddig készpénzben ment, de nyáron sok gyerek először kerül olyan helyzetbe, ahol már jól jönne egy saját bankszámla. Tábor, önálló programok, első diákmunka, nyaralás, kártyás fizetés: ezek mind olyan helyzetek, ahol nem csak kényelmesebb, hanem biztonságosabb is lehet, ha a gyerek megtanulja kezelni a saját pénzét. Sok szülő az […]Tovább a teljes cikkre
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