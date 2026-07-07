Nyári tábor, első diákmeló, zsebpénz: mikor érdemes bankszámlát nyitni a gyereknek?

A tanév véget ért, a zsebpénz eddig készpénzben ment, de nyáron sok gyerek először kerül olyan helyzetbe, ahol már jól jönne egy saját bankszámla. Tábor, önálló programok, első diákmunka, nyaralás, kártyás fizetés: ezek mind olyan helyzetek, ahol nem csak kényelmesebb, hanem biztonságosabb is lehet, ha a gyerek megtanulja kezelni a saját pénzét. Sok szülő az […]