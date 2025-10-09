Mire számíthatsz 2025 októberében, ha most vennél fel lakáshitelt?
Jelentős átalakulást tapasztalhatunk napjainkban a lakáspiacon. Mire számíthat az, aki kizárólag piaci lakáshitellel, vagy Otthon Starttal kombinált lakáscélú jelzáloghitellel finanszírozná az otthonvásárlást? Mutatjuk, hol tart a piac és hol a legkedvezőbbek most a feltételek. Az MNB legfrissebb adatai szerint 2025 augusztusában a magyar lakáshitelpiac volumenének látványos, 25 százalékos visszaesése borzolta a kedélyeket: míg júliusban 141,9 […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.