Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod

Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi állami nyugdíjra számíthatsz. És azt is, hogy milyen lehetőségeid vannak az öngondoskodásra. Mi a probléma az állami nyugdíjjal? Az állami nyugdíjrendszer nehéz helyzetben van. Egyre több nyugdíjaskorú eltartott van […]