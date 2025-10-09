Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod
Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi állami nyugdíjra számíthatsz. És azt is, hogy milyen lehetőségeid vannak az öngondoskodásra. Mi a probléma az állami nyugdíjjal? Az állami nyugdíjrendszer nehéz helyzetben van. Egyre több nyugdíjaskorú eltartott van […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.