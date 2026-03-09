Mi az a valorizációs szorzó, és miért fontos a nyugdíjadnál?

Sokan tudják, hogy a nyugdíj összegénél a szolgálati idő fontos. Azt viszont már jóval kevesebben, hogy mi történik a 10, 20 vagy akár 30 évvel ezelőtti fizetéseikkel a számítás során. Pedig ezen is sok múlik. Jogosan merül fel ez a kérdés, ha valaki régen jóval kevesebbet keresett, akkor ez lehúzza majd a nyugdíját? Első ránézésre […]