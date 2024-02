Mesterséges intelligencia részvény: aranybánya vagy tőzsdei lufi? (videó)

Óriásit futnak a mesterséges intelligencia (AI) részvények, az árfolyamuk gyakorlatilag felrobbant az elmúlt időszakban. A legrosszabb részvénnyel is 50%-ot lehetett keresni az elmúlt egy évben, de 230%-os árfolyamnövekedést is láthatunk. De mire számíthat az, aki már bevásárolt ezekből a részvényekből, mehet még felfelé az árfolyam? És mit tehet az, aki most tervez beszállni? Sándorfi Balázs, […]