Mennyit fizet az adós helyett az állam a Fix3%-os hitelnél?
Az Otthon Start megjelenésével sokakban felmerülhetett a kérdés, hogy valójában hogyan is működnek a támogatott hitelek. Magyarországon nagy népszerűségnek örvendenek az állami kamattámogatott hitelek, mint a Babaváró, a CSOK Plusz vagy az éppen most induló Otthon Start. Ennek érthető az oka, mivel a piaci alternatívánál alacsonyabb a támogatott hitel kamata, így aki teheti, a támogatott […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.