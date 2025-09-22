OtthonTérkép mobilapp – ahol elsőként értesülsz a lakásárak változásáról!
Megtaláltad álmaid otthonát, de az ára még túl magas? Ne hagyd, hogy mások megelőzzenek! Könnyen lehet, hogy a tulajdonos árcsökkentést hajt végre, és ekkor a kiszemelt lakás már számodra is elérhetővé válik. Az OtthonTérkép mobilalkalmazás Árfigyelő funkciója azonnal jelez, ha változik egy ingatlan ára – így mindig Te lehetsz az első, aki étesül róla.
Miért válaszd az OtthonTérkép appot?
Az OtthonTérkép applikáció az egyik legpraktikusabb ingatlanos megoldás, amellyel:
azonnali push értesítést kapsz, ha egy lakás ára csökken,
értesülhetsz az új…Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.