Csökkenő kínálat, emelkedő árak a használt lakáspiacon

Az elmúlt hónapokban egyre több piaci szereplő emlegeti, hogy szűkül a kínálat a használt lakások és házak piacán: a legtöbb becslés szerint körülbelül 5 százalékkal esett vissza az eladó ingatlanok száma. Az Ingatlantájoló adatbázisában azonban még ennél is markánsabb változás rajzolódik ki – vagyis a lakást vagy házat keresőknek ma jóval kisebb választékból kell válogatniuk, mint néhány hónappal ezelőtt. Ebben a környezetben aligha meglepő, hogy a hirdetési árak felfelé indultak, és a szűkülő kínálat mellett az eladók jobban ragaszkodnak elképzeléseikhez….