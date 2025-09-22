Csökkenő kínálat, emelkedő árak a használt lakáspiacon
Az elmúlt hónapokban egyre több piaci szereplő emlegeti, hogy szűkül a kínálat a használt lakások és házak piacán: a legtöbb becslés szerint körülbelül 5 százalékkal esett vissza az eladó ingatlanok száma. Az Ingatlantájoló adatbázisában azonban még ennél is markánsabb változás rajzolódik ki – vagyis a lakást vagy házat keresőknek ma jóval kisebb választékból kell válogatniuk, mint néhány hónappal ezelőtt. Ebben a környezetben aligha meglepő, hogy a hirdetési árak felfelé indultak, és a szűkülő kínálat mellett az eladók jobban ragaszkodnak elképzeléseikhez….Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.