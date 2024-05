Mennyi megtakarítása és hitele van egy magyar háztartásnak?

Vajon mennyi megtakarítás és hitelállomány jut egy háztartásra Magyarországon? És hogyan kell értelmezni az átlagértékeket? A Bankmonitor most ezt mutatja be. A Magyar Nemzeti Bank jóvoltából már elérhetők a háztartások pénzügyi eszközeit és kötelezettségeit összesítő, 2023. utolsó negyedévére vonatkozó adatsorok. Most megnéztük, mennyi megtakarítási- és hitelállomány jut egy magyar háztartásra. Mit tekinthetünk pénzügyi megtakarításnak? A […]