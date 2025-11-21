Árzuhanás! Nézd milyen nagyszerű ingatlanokat hozunk a hétvégére kedvező áron!
Az Ingatlantájoló Árfigyelő szolgáltatásának köszönhetően már napi szinten értesülhetsz arról, ha egy, a keresési paramétereidnek megfelelő ingatlan árát csökkentették. Ehhez nem kell mást tenned, mint Hirdetésfigyelő szolgáltatást beállítani, így soha nem maradsz majd le a legjobb ajánlatokról. Ha pedig az OtthonTérkép applikációt is letöltöd iOS-re vagy Androidra, akkor azonnali push üzenetben értesülhetsz arról, ha valamelyik, számodra releváns ingatlan árát csökkentették. Mutatjuk, mely ingatlanoknak csökkent az elmúlt héten.
Nappali + 2 lakosztály Kecskeméten
6 millió forinttal csökkentették az árát ennek a…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek