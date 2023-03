Ej, ráérünk arra még! – avagy miért halogatjuk mindennapi pénzügyi döntéseinket

Megtakarítási szakértőnk most bemutatja, milyen tényezők okozzák a pénzügyi döntéseink halogatását, és hogyan küzdhetünk hátráltató szokásunk ellen. Valljuk be, nagyon tudunk halogatni. Feladatokat: tanulást, dolgozatot, munkahelyi teendőket, otthoni tennivalókat, orvosi vizsgálatokat. Döntéseket: munkahelyváltás, személyes dolgok, pénzügyi kérdések, mint például megtakarítás, befektetés, kockázati biztosítás megkötése, bankszámlaváltás. Most annak járunk utána, hogy miért halogatjuk a pénzügyi döntéseket […]