Az lesz hosszú távon a bankja a magyaroknak, ahol a Babavárót igénylik
Sokak szerint mindegy, hol is veszik fel a Babavárót, hiszen az minden pénzintézetnél kamatmentes. Ez igaz, mégis nagyon sok múlik a döntésen, sokszor még több is, mint egy személyi kölcsön vagy lakáshitel igénylésekor. A Babaváró egy legfeljebb 11 millió forint összegű, szabad felhasználású, kamatmentes kölcsön, melyet fiatal, gyermeket vállaló házaspárok tudnak kihasználni. Ezek alapján elsőre […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.