Az lesz hosszú távon a bankja a magyaroknak, ahol a Babavárót igénylik

Sokak szerint mindegy, hol is veszik fel a Babavárót, hiszen az minden pénzintézetnél kamatmentes. Ez igaz, mégis nagyon sok múlik a döntésen, sokszor még több is, mint egy személyi kölcsön vagy lakáshitel igénylésekor. A Babaváró egy legfeljebb 11 millió forint összegű, szabad felhasználású, kamatmentes kölcsön, melyet fiatal, gyermeket vállaló házaspárok tudnak kihasználni. Ezek alapján elsőre […]