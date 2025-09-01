Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel

Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az UniCredit Banknál is lehet igényelni az Otthon Start hitelt, a pénzintézetnél a kölcsönösszeg 1 millió Ft és 50 millió Ft között, míg a futamidő 5 év és 25 év között lehet. […]