A K&H Bank is színre lépett az Otthon Start hitelével
A K&H Banknál is elérhető már szeptember elsejétől az Otthon Start Program keretében igényelhető támogatott kölcsön. A bank komoly jóváírással várja a hozzá érkező ügyfeleket. A K&H Banknál is elérhető az új támogatott kölcsön 2025. szeptember elsejétől. A kölcsönösszeg 4 millió Ft és 50 millió Ft között, a futamidő 61 hónap és 25 év között
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.