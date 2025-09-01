A K&H Bank is színre lépett az Otthon Start hitelével

A K&H Banknál is elérhető már szeptember elsejétől az Otthon Start Program keretében igényelhető támogatott kölcsön. A bank komoly jóváírással várja a hozzá érkező ügyfeleket. A K&H Banknál is elérhető az új támogatott kölcsön 2025. szeptember elsejétől. A kölcsönösszeg 4 millió Ft és 50 millió Ft között, a futamidő 61 hónap és 25 év között […]