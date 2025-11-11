100 000 forint ingyen? Black Friday és személyi kölcsön: Íme a CIB bomba ajánlata
2025 novemberében bomba ajánlattal érkezett a CIB Bank: 100 000 forint jóváírást kaphatnak azok, akik november 30-ig Előrelépő Személyi Kölcsönt igényelnek, és megfelelnek a promóció feltételeinek. Az akció különösen vonzó lehetőség lehet azok számára, akik már tervezték személyi hitel felvételét, ők most extra készpénzzel csökkenthetik a hitelfelvétel költségeit. Hogyan szerezhető meg a 100 000 forintos […]Tovább a teljes cikkre
