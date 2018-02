A piac, ami hatással van az egész ország gazdaságára, mégis alig ismerjük

Magyarországon 2012 óta növekszik a kiszervezett ingatlan-üzemeltetési szolgáltatások piaca. A magyar éves GDP mintegy 7 százalékát kitevő, 2000 milliárd forint értékű piac a tavalyi évben 3 százalékos növekedést ért el – derül ki a bécsi központú Interconnection Consulting nemzetközi piackutató intézet tanulmányából. Bár az ingatlanfejlesztéshez képest kevésbé látványos, mégis legalább olyan fontos az ingatlan-üzemeltetéssel foglalkozó cégek feladata. Az FM aktuális kérdéseivel és kihívásaival is foglalkozik a 2018. április 19-én megrendezésre kerülő FM & Office 2018 konferencia, ahol többek között szakmai előadóként a Strabag Property and Facility Services Zrt. is jelen lesz.ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS