4 újépítésű lakópark, ahol a modern otthon és a kiváló lokáció kéz a kézben jár
Akár a természet közelsége, akár a pezsgő városi élet, a fenntartható megoldások vagy a prémium szolgáltatások a legfontosabbak számodra, ma már több olyan újépítésű lakópark közül is választhatsz, amelyek különböző élethelyzetekre kínálnak ideális megoldást. Összegyűjtöttünk négy izgalmas fejlesztést, amelyek eltérő karakterük ellenére egy közös tulajdonsággal biztosan rendelkeznek: korszerű, hosszú távon is értékálló otthonokat kínálnak.
Dunakert Lakópark – Zöld környezet, nyugodt élet, Budapest karnyújtásnyira
A váci Dunakert Lakópark azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a nagyvárosi nyüzsgésből, de nem mondanának le a…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.