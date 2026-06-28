4 újépítésű lakópark, ahol a modern otthon és a kiváló lokáció kéz a kézben jár

Akár a természet közelsége, akár a pezsgő városi élet, a fenntartható megoldások vagy a prémium szolgáltatások a legfontosabbak számodra, ma már több olyan újépítésű lakópark közül is választhatsz, amelyek különböző élethelyzetekre kínálnak ideális megoldást. Összegyűjtöttünk négy izgalmas fejlesztést, amelyek eltérő karakterük ellenére egy közös tulajdonsággal biztosan rendelkeznek: korszerű, hosszú távon is értékálló otthonokat kínálnak.

Dunakert Lakópark – Zöld környezet, nyugodt élet, Budapest karnyújtásnyira

A váci Dunakert Lakópark azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a nagyvárosi nyüzsgésből, de nem mondanának le a…