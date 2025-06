A nyaralók iránti kereslet idén is élénk a Velencei-tó és a Balaton ingatlanpiacán. A Balatonnál továbbra is bőséges kínálat jellemzi a piacot, a Velencei-tónál a kereslet hullámzása is rányomja bélyegét az ingatlanpiacra. Szakértők szerint azonban most egy jó időzítéssel akár milliókat is lehet nyerni egy nyaralóvásárláson.

A Velencei-tónál az ingatlanpiacot két részre oszthatjuk: egyrészt van a lakóövezet, másrészt pedig a nyaralóövezet. Míg az előbbi esetében mintegy 20 százalékra tehető a nyaralási céllal használt ingatlanok aránya, addig a nyaralóövezetben ez az arány 50 százalék. A Velencei-tónál nyaralók alatt tipikusan kisebb méretű házakat értünk; a legkeresettebbek ezek közül azok, amelyek alapterülete 40–80 négyzetméter között mozog – mondta dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője.

Ezek a nyaralók jellemzően olyan befektetők tulajdonában vannak, akik az ingatlanokat a május és október közötti szezonban kiadják. Olyan vevő viszont nagyon kevés van, aki kifejezetten azért vásárolna ingatlant a Velencei-tónál, hogy azt nyaralóként – azaz szezonálisan – használja.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a kereslet és a kínálat az idei évben hullámzóan alakult. Az év elején a korábbinál több érdeklődő jelent meg a Velencei-tó ingatlanpiacán, akik fel is szívták az addigra felduzzadt kínálat egy jelentős részét. Ez a lendület azonban a nyár elejére kissé alábbhagyott, aminek részben oka lehet, hogy akik rendelkeztek befektetésre szánt tőkével, azok igyekeztek már év elején azt ingatlanba fektetni. Ez vélhetően sikerült is nekik, hiszen dr. Kovács Csaba szerint mostanra érezhetően csökkent a számuk.

Emellett a Velencei-tó ingatlanpiaca mindig mutat szezonális változást is. Jellemzően nyár elején kevesebb az érdeklődő, inkább a szezon végén jelennek meg nagyobb számban, aminek az az oka, hogy sokan nyáron, nyaralás alkalmával találkoznak a tóval, és bennük csak őszre érlelődik meg az elhatározás, hogy saját ingatlant vásárolnának itt – magyarázta dr. Kovács Csaba.

A Balatonnál jelenleg széles választékból válogathatnak a vevők, szinte minden kapható, egyedül a közvetlen vízparti telkek és házak, amiből kevés van, de ez mindig is így volt, és így is lesz – jelezte Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője. Elmondása szerint az elmúlt három évben feltorlódtak a balatoni ingatlanok a piacon a gyenge kereslet miatt, és habár a piac javult az elmúlt hónapokban, még nem pörgött fel annyira, hogy a mérleg újból kiegyenlített legyen. Azaz még mindig inkább a túlkínálat a jellemző, de ez folyamatosan változik.

Az érdeklődők többsége a Balatonnál még mindig saját részre vásárol, de vannak befektetők is: az arány nagyjából 80-20 százalék. Előfordul, hogy saját használatban lévő lakást az üres időben kiadnak, annál is inkább, mert már vannak olyan profi cégek a piacon, amelyek kezelik ezeket az apartmanokat – mutatott rá Krausz Gábor, aki szerint ma már a nyári szezonon kívül is egyre jobban lehet hasznosítani a balatoni ingatlanokat, mivel egyre több a jobb étterem a tó körül, de a szezonon kívüli rendezvények is segítik ezt.

A legkeresettebb nyaralóingatlanok a vízparti lakások 100 millió forintig, illetve a modern, új házak, közel a vízhez vagy panorámával 200-300 millió forint között. Krausz Gábor azt is megjegyezte, hogy az árak az idén még nem sokat változtak: a vízparti, új építésű lakások piacán a jellemző négyzetméterár, oldalsó lakások esetében 1,7-2 millió forint között mozog, a tóra néző lakások négyzetméterára 2,3-2,8 millió forint között változik, de Balatonfüreden, Balatonalmádiban és Siófokon előfordulnak akár 4-5 millió forintos négyzetméterárak is.

A használt, vízparti lakások ára leköveti az új építésű lakások árait. Felújítandó házakat 100-120 millió forinttól lehet kapni Siófokon, de a part közelében ez az ár akár a duplájára is növekedhet. A 150-200 négyzetméteres új vagy újszerű házakért a partközeli utcákban lévő ingatlanokért 400-500 millió forintot kérnek a tulajdonosok. A Balatontól távolabb, 10-15 kilométerre már 70-100 millió forintért hozzájuthatunk egy jobb minőségű családi házhoz, illetve 40-50 millió forintért régebbi, felújítandó házakat találunk az ingatlanpiacon.

A Velencei-tónál a vevők jelenleg elsősorban azokat a 40–80 négyzetméteres házakat keresik, amelyek kisebb felújítást igényelnek és nincsenek túlárazva – ezeket lehet a legkönnyebben eladni – mondta dr. Kovács Csaba.

Érezhető a kereslet a nagyon rossz állapotú, bontandó házakra is, amelyek helyére új ingatlanokat építenek a befektetők, jellemző azonban, hogy ezek kínálati ára az utóbbi időben jelentősen megemelkedett, holott magának a bontásnak is számottevő a költsége, így a szakértő szerint nem indokolt a telekárnál magasabb ár. Hozzátette azonban azt is, hogy ezt a folyamatot részben magyarázza az, hogy a tó környékén folyamatosan csökken a beépíthető telkek száma.

Ami pedig az árakat illeti: a Velencei-tónál egy 50 négyzetméteres, átlagos állapotú nyaraló ára jelenleg 35–50 millió forint között mozog. Tudni kell azonban, hogy a legkeresettebb, a vízparthoz közeli, a vasúti sínektől távolabb fekvő házak ára ennél jóval magasabb; ezek esetében gyakorlatilag egyedi árakról beszélhetünk – tette hozzá dr. Kovács Csaba.

Krausz Gábor pedig végül megjegyezte, hogy szerinte érdemes a vevőknek még most vásárolni, mert ő úgy látja, hogy egy újabb emelkedő pálya előtt állunk jelenleg, így akár 10-15 százalékot is nyerhet az, aki most vásárol és nem halasztja el a vásárlást a jövő nyárig.