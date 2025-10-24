A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF/BRF) legfrissebb jelentése szerint 2025 harmadik negyedévében tovább nőtt a modern ipari és logisztikai ingatlanállomány Magyarországon, miközben az üresedési ráta csökkent, a kereslet pedig 11 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Több mint 5,9 millió négyzetméternyi modern ipari terület az országban

A teljes modern ipari/logisztikai állomány 2025 harmadik negyedévének végén 5,92 millió négyzetmétert tett ki, amiből 3,92 millió m² Budapesten és környékén, míg 2 millió m² a regionális piacokon található.

A negyedév során összesen 76.770 m² új terület került piacra, főként a Késmárk Ipari Park, a Rossmann HQ és a VGP Park Budapest Aerozone fejlesztéseivel, valamint a Debreceni Xanga Park bővülésével.

Csökkenő üresedés, élénkülő kereslet

A fővárosi agglomeráció üresedési rátája 13,1 százalékra csökkent, ami 0,3 százalékpontos javulást jelent az előző negyedévhez képest.

Országos szinten a kihasználatlansági mutató 11,8 százalékon állt a negyedév végén.

A bérlői kereslet Budapesten és környékén 121.850 m²-t ért el, ami 11%-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

A nettó kereslet (szerződéshosszabbítások nélkül) 85.600 m² volt.

A legnagyobb tranzakciók és trendek

A legnagyobb tranzakció a negyedévben egy 32.000 m²-es előbérleti megállapodás volt, az IGPark Nyíregyházán, míg a legnagyobb új bérbeadás 20.880 m² volt a Login Business Parkban, Budapesten.

A teljes kereslet megoszlása a fővárosi piacon:

• 27% új bérlet

• 30% szerződéshosszabbítás

• 8% bővülés

• 35% előbérlet/BTS (built-to-suit)

A nettó abszorpció Budapesten és környékén 56.090 m², a regionális piacokon pedig 49.990 m² volt,

így összesen 106.080 m² pozitív egyenleggel zárult az ipari piac 2025 harmadik negyedéve.

Stabil alapokon, új fejlesztésekkel

A BRF szerint a magyar ipari ingatlanpiac stabil növekedési pályán maradt, és továbbra is a big-box logisztikai parkok dominálnak a bérleti tranzakciókban.

A fejlesztési aktivitás mérsékelt, de a kereslet élénkülése és a csökkenő üresedés biztató jel a 2026-os évre.

A bérlők és befektetők egyaránt a jó elérhetőségű, energiahatékony, fenntartható megoldásokat kínáló parkok iránt mutatnak fokozódó érdeklődést – ezek adják ma az ipari ingatlanpiac motorját.

Összegzés:

2025 harmadik negyedévében a hazai ipari ingatlanpiac pozitív fordulatot mutatott: új átadások, növekvő kereslet és mérséklődő üresedés jellemezte a szektort.

A BRF adatai alapján a lendület 2026-ban is kitarthat, különösen a regionális logisztikai központokban és az ipari park fejlesztésekben.

Forrás:

Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF / BRF): Industrial Market Report – 2025 Q3

