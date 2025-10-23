Napfényes, panorámás garzon a Római-part közelében – fiatalos élettér extra szolgáltatásokkal

Aki egy modern, jól felszerelt és élhető lakást keres Buda északi részén, annak igazi kincs ez a garzon. A III. kerület egyik legkedveltebb részén, Pünkösdfürdőn, a Metrodom Young lakóparkban kiadó egy 25 négyzetméteres, napfényes és panorámás garzonlakás, amely a budai hegyekre nyíló kilátással, kényelmes terasszal és számos közösségi szolgáltatással várja új bérlőjét.

Élhető környék, zöld környezet, kiváló közlekedés

Pünkösdfürdő városrész egyedülálló hangulatát a Római-part közelsége adja. A kiadó lakásból pár perc sétával elérhető a Pünkösdfürdői strand, a Duna sétány és…