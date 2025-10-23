Napfényes, panorámás garzon a Római-part közelében – fiatalos élettér extra szolgáltatásokkal
Aki egy modern, jól felszerelt és élhető lakást keres Buda északi részén, annak igazi kincs ez a garzon. A III. kerület egyik legkedveltebb részén, Pünkösdfürdőn, a Metrodom Young lakóparkban kiadó egy 25 négyzetméteres, napfényes és panorámás garzonlakás, amely a budai hegyekre nyíló kilátással, kényelmes terasszal és számos közösségi szolgáltatással várja új bérlőjét.
Élhető környék, zöld környezet, kiváló közlekedés
Pünkösdfürdő városrész egyedülálló hangulatát a Római-part közelsége adja. A kiadó lakásból pár perc sétával elérhető a Pünkösdfürdői strand, a Duna sétány és…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek