Tényleg csak a jutalék érdekli őket? Így válaszd ki a megfelelő ingatlanközvetítőt!

Az ingatlanközvetítés egy szakma, és mint minden szakmában, ebben is dolgoznak megbízható szakemberek, de olyanok is, akik csak rontják a szakma megítélését. Az utóbbiakkal kapcsolatba kerülő ügyfelek gyakran csalódottan vonják le a következtetést: „minden közvetítő egyforma, csak a jutalék érdekli őket”. De valóban így van?

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiójának vezetője szerint az ügyfelek elégedetlensége sok esetben teljesen jogos. Úgy véli ugyanis, hogy az ingatlanközvetítők jelentős része nem megfelelő színvonalon végzi munkáját, szerinte akár a szakmabeliek 90 százaléka is ebbe a kategóriába sorolható.

Miért alakult ki a szakmáról negatív kép?

A leggyakoribb panaszok közé tartozik, hogy a közvetítő „aláíratta a szerződést, majd eltűnt”, nem hozott érdeklődőt, vagy ha mégis, az is komolytalan volt. Nagy Csaba szerint ennek hátterében sok esetben a közvetítői hálózatok belső elvárásai állnak: az ügynököknek mindenáron „be kell hozniuk” minél több ingatlant, vagyis a lehető legtöbb szerződést kell aláíratniuk az eladókkal, akár irreális ígéretek árán is.

Ez a gyakorlat oda vezet, hogy sok közvetítő belemegy egy túlzottan magas értékesítési árba, csak hogy megszerezze a megbízást, holott nincs szándékában és nem is tudná ezen az áron eladni az ingatlant. Mindez persze nem tesz jót a szakma hitelességének.

Emellett sok ügyfél számol be arról is, hogy a közvetítő nem igazán érti, mit akar az eladó, csak arra törekszik, hogy az ingatlan árát lenyomja. Pedig – ahogy Nagy Csaba is hangsúlyozza – sokszor valóban indokolt lehet egy árkorrekció, de ennek hátterét a tulajdonos számára el kell magyarázni.

Egy jó közvetítő nemcsak közli a szerinte indokolt árat, hanem érthetően és őszintén elmondja, hogy a hasonló adottságú ingatlanok milyen áron kelnek el az adott időszakban, és miként áll éppen a piaci helyzet.

Mitől lesz valaki jó ingatlanközvetítő?

Nagy Csaba szerint ehhez a szakmai tudás alapfeltétel: a helyi piaci viszonyok ismerete szükséges a megfelelő árképzéshez, és ehhez kapcsolódóan egy őszinte, de mégis vonzó hirdetés összeállítása is hozzátartozik a profizmushoz.

A piac ismerete mellett azonban fontos, hogy a közvetítő jártas legyen a jogi és adminisztratív folyamatokban is, mivel így végig tudja kísérni tanácsokkal, iránymutatással az ügyfeleket a tranzakció lezárulásáig, sőt sok esetben még tovább is.

A szakmában emellett szintén elengedhetetlen a precizitás és pontosság. Egy profi közvetítő nem keres kifogásokat, ha nem jelenik meg időben egy megbeszélt bemutatáson, egyszerűen nem engedhet meg magának ilyesmit – derült ki Nagy Csaba szavaiból.

Ráadásul egy ingatlan eladása során gyakran felmerülnek olyan helyzetek – például egy ártárgyalás –, melyekben a tulajdonos tapasztalat híján nehezebben boldogul. Egy gyakorlott közvetítő viszont rutinosan, higgadtan képes kezelni ezeket a szituációkat, miközben támogatja és képviseli ügyfele érdekeit.

A szakember szerint azonban az empátia az egyik legfontosabb tulajdonság: a jó közvetítő megérti mind az eladó, mind a vevő szempontjait, és képes hidat képezni kettejük között, összehangolni a különböző élethelyzeteket.

Hogyan ismerhető fel egy profi?

Nagy Csaba úgy látja, hogy már a szerződéskötés során is sok minden kiderül: ha a közvetítő világosan el tudja magyarázni a szerződés tartalmát, képes válaszolni a kérdésekre, az már jó jel. Ha viszont bizonytalankodik, és csak annyit közöl az ügyféllel, hogy olvassa át a szerződést, akkor érdemes elgondolkodni a folytatásról.

Emellett apró részletekből is sok mindenre következtethetünk. Milyen a közvetítő megjelenése, mennyire pontos, precíz, mennyire felkészült?

De lényeges szempont az is, hogy foglalkozik-e az ingatlan és az eladó felkészítésével, vannak-e javaslatai a sikeres eladás érdekében, akár csak annyi, hogy tisztább, rendezettebb legyen a lakás a bemutató idejére. Ha ez a felkészítés teljesen hiányzik, az nem igazán utal profi ingatlanközvetítőre.

Végül Nagy Csaba megjegyezte, hogy szerinte csak az az ingatlanos lehet hosszú távon sikeres, akinek visszatérő ügyfelei vannak. Ehhez pedig szükség van őszinteségre, becsületességre és jó kommunikációra. Egy valóban jó közvetítő már az első alkalommal képes bizalmat építeni, és ezzel megalapozni a jövőbeni együttműködéseket is. Aki ezt a bizalmat nem tudja kialakítani, az hosszú távon nem tud életben maradni az ingatlanpiacon.