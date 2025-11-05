REKORD UTÁN ÚJABB REKORD VÁRHATÓ A HITELPIACON

A Duna House cégcsoporthoz tartozó Credipass adatai szerint 2025 októberében minden eddiginél magasabb lakáscélú jelzáloghitel-volument regisztráltak Magyarországon, novemberben pedig újabb rekord várható. Az Otthon Start Program (OSP) által támogatott piacon, a különböző támogatási formák maximális kihasználásához mára már csak ezért is elengedhetetlenné váltak a felkészült független pénzügyi tanácsadók. A Duna House reprezentatív ingatlan- és hitelpiaci kutatásából pedig még az is kiderül, hogy az emberek leginkább mely területeken vonnak be pénzügyi tanácsadókat.



A 2025 szeptemberi szerződött hitelvolumen 110 milliárd forint volt, ami még nem mutatta az OSP indulását, az még csak a hitelbeadások dinamikájában látszódott. Októberben azonban a program hatása már látványosan megjelent a folyósított összegekben is: a becsült hitelvolumen elérte a 196 milliárd forintot, ami robbanásszerű keresletnövekedést jelentett, és új rekordot állított fel a hazai hitelpiacon.

„A Credipass országos hálózatában októberben több mint kétszeresére nőtt az új hitelügyintézési megkeresések száma. Ez is jól mutatja, hogy az ügyfelek gyorsan reagáltak az Otthon Start által kínált feltételekre, de fontos látni, hogy az októberi rekord csak az első hullám. Novemberben akár még erősebb számokat is láthatunk. Régóta vagyok a szakmában, de még sosem láttunk ilyet” – mondta Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője.

A hitelpiac idei élénküléséhez az is hozzájárult, hogy 2025 elején jelentős lakossági tőke szabadult fel a lejáró állampapírokból. Az új kibocsátások alacsonyabb hozama miatt pedig sokan elsősorban lakáscélra fordították megtakarításaikat, ami önerőként megjelent a hitelügyletekben, és tovább erősítette az OSP hatását.

A PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK HELYE AZ EMBEREK ÉLETÉBEN

A Duna House reprezentatív ingatlan- és hitelpiaci kutatása során válaszadók 52%-a kifejezetten vonzónak tartja, ha egy ingatlanközvetítő cégnél egykapus rendszerben érhetők el pénzügyi termékek és szolgáltatások is. Ez a vélemény a fővárosi és felsőfokú végzettségűek körében, illetve a 30-39 és a 40-49 év közötti korcsoportokban még ennél is népszerűbbnek tekinthető.

A megkérdezettek több, párhuzamos válaszlehetőség közül eddig leginkább megtakarítások (40%), biztosítások (35%), befektetések (33%) és hitelügyintézés (27%) kapcsán vették igénybe pénzügyi tanácsadók segítségét. Azok közül, akik az elmúlt 3 évben hitel segítségével is finanszírozták az ingatlanvásárlást, minden 2. válaszadó kért profi tanácsadói támogatást.

Ezen túl az OSP által leginkább érintett, a kutatásban is feldolgozott élethelyzeti csoportok közül az első lakást vásárlók és családalapítók megközelítőleg két-kétharmada tervezi banki hitel segítségével finanszírozni az ingatlanvásárlást.

„A független pénzügyi tanácsadók szerepét és hozzáadott értékét az is igazolja, hogy a kutatásunkban résztvevők a mélyinterjús és fókuszcsoportos fázisokban visszatérően említették a kollégák felkészültségét és normál munkaidőn túli rugalmasságát. És különösen azt, hogy olyan lehetőségeket is ismertettek velük, amiket egy bankfiókban nem feltétlenül mondanak el nekik. A különböző támogatási formák optimalizálásához és maximális kihasználásához mára elengedhetetlenné váltak a felkészült, naprakész piaci ismeretekkel rendelkező tanácsadók” – tette hozzá Fülöp Krisztián.

A Duna House Magyarország legismertebb[1] ingatlanközvetítői hálózataként országszerte csaknem 150 irodával, több mint 1 500 fős ingatlan- és a cégcsoporthoz tartozó Credipass színeiben több mint 200 fős pénzügyi szakértői hálózattal segít abban, hogy mindenki biztos lehessen a döntésében.

A dh.hu honlapon megosztott, több mint 70 ezer ügyfélvélemény alapján a hálózathoz tartozó ingatlanszakértőket 5-ből átlagosan 4,4 csillagra értékelték.

