Nagy Viktor az Indotek Group új non-retail értékesítési vezetője

Új vezető irányítja az Indotek Group non-retail értékesítési területét: szeptembertől Nagy Viktor tölti be a pozíciót, aki több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik az ingatlanpiacon, különösen az értékesítés, az asset management és a vállalatirányítás területén.

Viktor karrierje során több jelentős nemzetközi ingatlanvállalatnál szerzett tapasztalatot. Az Immofinanz magyarországi leányvállalatát közel egy évtizeden át vezette, ahol komplex portfólió- és szervezetirányítási feladatokért felelt, valamint sikerrel valósított meg hatékonyságnövelő és működési optimalizálási intézkedéseket. Az EHL Real Estate Hungary asset management vezetőjeként új üzletágat épített fel, és a kezelt portfólió teljesítményének javításában ért el jelentős eredményeket. Az Atlas Estates csapatában kulcsszerepet játszott az ingatlanok sikeres átvételében, integrációjában és a fejlesztések előkészítésében.

Pályafutása során Viktor számos stratégiai projektet vitt sikerre, különös hangsúlyt helyezve a portfóliók értéknövelésére és a hosszú távú fenntartható működés biztosítására.

„Viktor sokoldalú szakmai tapasztalata, bizonyított vezetői kvalitásai és nemzetközi piaci ismeretei komoly értéket képviselnek számunkra. Meggyőződésem, hogy irányítása alatt a non-retail értékesítési területünk tovább erősödik, és hozzájárul vállalatunk regionális növekedési céljainak eléréséhez is.” – emelte ki Dr. Hegedüs Gábor, az Indotek Group portfóliómenedzsment-igazgatója.

Az Indotek Group egyúttal köszönetét fejezi ki Simon Tamásnak, aki az elmúlt két évben a kiskereskedelmi feladatai mellett a non-retail értékesítési területet is nagy sikerrel vezette. Tamás munkájának köszönhetően a két terület párhuzamos irányítása mellett is stabil növekedést tudtunk elérni, és sikerrel integráltuk a retail-portfólióba az Auchan Korzókat. Vezetőként bizonyította, hogy képes rugalmasan és eredményesen reagálni a vállalat stratégiai igényeire, miközben kollégái számára is irányt mutatott.

Az Indotek Group a pozícióváltások során is számít kulcsembereire, így a jövőben Tamás ismét teljes fókuszával a retail üzletág vezetésére koncentrál, amely a vállalatcsoport egyik legdinamikusabban fejlődő területe.