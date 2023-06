Mit nekünk recesszió! Európában sorra épülnek a gyárak!

Korábban is írtunk már arról, hogy mekkora problémákat okozott, hogy a covid hatására megszakadtak az ellátási láncok. Ezt a helyzetet pedig az orosz-ukrán háború kitörése tovább súlyosbította. Gazdasági recesszió ide vagy oda, az európai gyártók erre úgy reagáltak, hogy tevékenységüket közelebb hozzák ügyfeleikhez, azaz egyre több gyárat építenek Európában, derül ki a Financial Times cikkéből.

A Cushman & Wakefield kilenc európai országra – köztük az Egyesült Királyságra, Franciaországra és Németországra – kiterjedő kutatása szerint az európai vállalkozások korábbi gyakorlatuktól eltérően, nem ázsiai helyszínekre telepítették ki a termelést, hanem megközelítőleg 900 ezer négyzetméternyi ipari területet vásároltak vagy béreltek Európában, 2022-ben. Mindez 29%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Tim Crighton, a Cushman & Wakefield európai logisztikai és ipari részlegének vezetője szerint ennek elsődleges mozgatórugója a Kínától való függés csökkentése. Ugyanakkor azért is nőtt meg az új gyárak iránti kereslet, mert a gazdasági lassulás miatt a kiskereskedők és a raktártulajdonosok is csökkentették beruházási volumenüket. Bár a távolkeleti olcsóbb munkaerő sok vállalat számára még most is fontos, a robotizáció terjedése okán egyre inkább megvalósítható a tőlük való függetlenség, és a működésük folytonosságát jelentő ellátási láncok biztosítását kezeli most prioritásként a legtöbb vállalat. Bár az is kétségtelen tény, hogy sok vállalkozás éppen az Európában megemelkedett energiaköltségek hatására maradt Kínában, vagy azért, mert bizonyos szektorokban a munkaerőt nem tudják robotizációval helyettesíteni.

Új gyárak ugyanakkor Magyarországon is épülnek szép számban, ott van például a BMW debreceni gyárának építése, de Kecskeméten is bővítik a Mercedes gyárat, illetve itt épül a HILTI legújabb üzeme is, a sokat vitatott akkumulátor gyárakról már nem is beszélve. Emellett raktárak, logisztikai központok is folyamatosan épülnek hazánkban. Most nyitotta meg például a HelloParks két raktárát Maglódon és Fóton, Miskolcon pedig az IGPARK Miskolc ipari projektjének első built-to-suit fejlesztését, egy 19.000 nm-es könnyűipari csarnokot adott át az Infogroup. Emellett a Panattoni, Európa legnagyobb ipariingatlan-fejlesztőjének első magyarországi projektjét, a Panattoni City Dock Törökbálint logisztikai központot is nemrég adták át, csakhogy néhányat említsünk az elmúlt időszak jelentősebb beruházásai közül.