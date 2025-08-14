Lakás- vagy házvásárláskor sokan próbálnak évekre előre tervezni, pedig a szakértők szerint érdemesebb a jelenlegi élethelyzetünkhöz igazodva egy értékálló, jó befektetésnek tekinthető ingatlant választani. Az ingatlan értékállóságát pedig leginkább a lokáció határozza meg. De mi mutatja meg, hogy egy ingatlan jó környéken található?

Amikor ingatlant vásárolunk, akkor általában a jövőre is tervezünk, pedig a körülmények és az élethelyzetek sokszor olyan irányba változnak, amivel korábban nem is számoltunk. Ezért nehéz elsősorban a fiatal, első lakásvásárlóknak megtalálni a megfelelő ingatlant. A helyzetük ugyanis gyorsan változhat, és sokszor nem úgy, ahogy elképzelték.

Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője ezért a fiatal ingatlanvásárlóknak azt tanácsolja, hogy ne a jövőre próbáljanak tervezni, hanem elsősorban jelenlegi élethelyzetükhöz igazodva válasszanak ingatlant, de kifejezetten olyat, ami értékálló, ezért jó befektetésnek is tekinthető. Az értékállóság pedig leginkább az ingatlan elhelyezkedésének függvénye.

A laikus ingatlanvásárló azonban itt egy kis gondban lesz, ugyanis nem feltétlenül tudja felsorolni egy nagyobb város, például Budapest esetében, hogy melyik az a terület vagy utca, ami megfelel a jó lokáció követelményének, különösen, ha nem ismeri igazán jól az egészet.

Egy feltörekvő környék, újépítésű ingatlanokkal? Esetleg egy klasszikus, belvárosi utcában lévő jó adottságú lakás? Vagy egy csekély forgalmú, csendes, természetközeli, zöldövezeti rész?

Rencsevics Mária szerint vannak olyan tényezők, melyek jó elhelyezkedésre utalnak egy ingatlan esetében, ezekre érdemes figyelni. Ilyen elsősorban az, hogy milyen egy lokáció megítélése, imidzse. De az is jó támpontot jelent, ha egy környék csendes, nyugodt, és közel a természet, például ott található egy közkedvelt park vagy népszerű vízpart. Másfelől viszont a jó közlekedés, a felsőoktatási intézmények és a belváros közelsége szintén értékálló lokációvá tehet egy területet.

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII., IX. kerületi irodájának szakmai vezetője azt hangsúlyozta, hogy alapvetően a kötöttpályás közlekedés – tehát a metró, villamos – közelsége, illetve az iskola és óvoda elérhetősége, a vásárlási lehetőségek és egészségügyi intézményekkel való ellátottság tehet egy környéket ingatlanpiaci szempontból jó elhelyezkedésűvé.

De mindezek mellett szerinte nem elhanyagolható tényező – elsősorban a kertes házas övezetekben – az igényes szomszédság, a közterületek és az utak állapota, a közvetlen környezet rendezettsége. És persze az is fontos tényező, hogy milyen tervezett fejlesztések várhatók egy adott területen – tette hozzá Rencsevics Mária.

Az viszont biztos, hogy egy túl zajos vagy nem túl esztétikus környezet – például a közelben található ipari vagy erősen felújítandó, esetleg bontandó épületek – semmiképpen nem utal jó elhelyezkedésre.

Mindebből elsősorban az látható, hogy a legkülönfélébb jellegű városrészek egyaránt jelenthetnek jó, értékálló elhelyezkedést, így ezek közül elsősorban azokra érdemes összpontosítani, ami az adott ingatlanvásárló számára is értéket jelent.

A jó lokációkat persze nem feltétlenül könnyű kiszűrni, megtalálni, kivéve persze akkor, ha valaki csak egy konkrét, szűkebb területen nézelődik, mert azt már jól ismeri, és így pontosan tudja, mit kap, ha ott vásárol ingatlant.

Ha viszont valaki szélesebb körben néz körül az ingatlanpiacon, akkor az ingatlanhirdetésekre tud alapozni, melyek persze nem minden esetben utalnak a legfontosabb jellemzőkre. Ezért meglehetősen türelmesnek és alaposnak kell lenni, hogy megtaláljuk az értékállóság szempontjából megfelelő ingatlanokat a széles kínálatban.

A két szakértő végül példát is említett jó lokációra, melyekkel nem tévedhet nagyot az ingatlanvásárló. Rencsevics Mária szerint Dél-Pesten a XIX. kerületben leginkább a metróközeli részek, a kerület központja, a Wekerle-telep vagy a Kertváros számít értékálló környéknek. A XX. kerületben szintén a központban található lakások, a Gubacsipuszta városrész, vagy a Duna-parti, partközeli ingatlanok emelhetők ki, és utóbbi érvényes a XXIII. kerületre is.

Garaba Gergely pedig a belváros esetében elsősorban a turizmus által érintett V., XIII. kerületeket emelte ki értékálló lokációként, valamint a IX. kerület egyes részeit tudja javasolni, így például a József Attila-lakótelepet. Ezekre a tisztaság, a rendezett házak, a korrekt szomszédság és a jó közbiztonság jellemző – magyarázta a szakértő.

Összességében elmondható, hogy az ingatlanpiacon az elhelyezkedés döntő szerepet játszik az ingatlan hosszú távú értékállóságát tekintve. Érdemes tehát nem a távoli jövőt megjósolva, hanem a jelen helyzetre és az értékálló lokációkra összpontosítva választani. Aki pedig bizonytalan, jobban jár, ha tapasztalt ingatlanközvetítő segítségét kéri. Így nagyobb eséllyel találja meg azt az ingatlant, amely hosszú távon is értékálló befektetés.