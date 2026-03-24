„Nagy büszkeséggel jelentjük be az Árkád Szeged sikeres értékesítését — egy prémium kategóriás bevásárlóközpontét, amely 130 üzlettel, 42 000 m² bérbeadható területtel és 1 310 parkolóhellyel rendelkezik, Magyarország harmadik legnagyobb városának szívében.

Az ingatlan kiemelkedő lokációja, erős bérlői mixe, stabil jövedelemtermelő képessége, valamint az ECE által biztosított magas színvonalú központ- és asset management egyaránt hozzájárultak a sikeres tranzakcióhoz.

Az ügylet az elmúlt hét év legnagyobb egy ingatlanra vonatkozó tranzakciója a magyar kereskedelmi ingatlanpiacon — valódi mérföldkő!

A tranzakció során a Robertson Hungary Kft. Capital Markets csapata járt el tanácsadóként, Tilki Róbert és Pető Martin vezetésével, akik kulcsszerepet játszottak az ügylet strukturálásában és sikeres lebonyolításában.

Az eladó jogi képviseletét a CMS látta el, míg a vevő jogi tanácsadója a DLA Piper Hungary volt. Meggyőződésünk, hogy ez a kiemelkedő tranzakció iránymutatóként szolgálhat a jövőbeni nagyléptékű ingatlanügyletek számára a hazai piacon.

Különösen hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy megbízónkat, az ECE Real Estate Partners-t képviselhettük a teljes folyamat során. Az ECE, mint engedéllyel rendelkező alternatív befektetési alapkezelő (AIFM), több mint egy évtizede sikeresen fekteti be nemzetközi intézményi befektetők tőkéjét, elsősorban erős piaci pozíciójú, értéknövelési potenciállal rendelkező bevásárlóközpontokba.

Gratulálunk minden érintettnek a tranzakció sikeres lezárásához!” – Robertson Group