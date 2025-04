Ahogy emelkednek az ingatlanárak, egyre több vevő kénytelen egyre nagyobb összegű hitelt felvenni lakásvásárláshoz, ugyanakkor a banki kamatok is már kevésbé riasztják őket.

A magas árak miatt egyre többen vettek fel hiteleket ingatlanvásárláshoz az elmúlt hónapok során, amihez persze az is hozzájárult, hogy a 6,2-6,5 százalékos kamatok már nem riasztották el az ingatlanvásárlókat, akik azzal is tisztában voltak, hogy ha később kedvezőbbé válna a kamatkörnyezet, akkor könnyedén újra tudják finanszíroztatni hitelüket akár a saját bankjukkal is – jelezte Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy az állami támogatások hatását nem nagyon lehetett érezni az ingatlanpiacon, ahogy a fiataloknak kínált 5 százalékos jelzáloghitelnek sincs jelentősebb hatása, mivel annyira szigorúak a feltételei, mivel csak néhány száz tranzakciót érint – tette hozzá.

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szintén azt emelte ki a hitelezés kapcsán, hogy az emelkedő árak miatt megfigyelhető volt, hogy egyre növekvő számban éltek a hitelfelvétel lehetőségével az ingatlanvásárlók az elmúlt időszakban.

Ők az irodánál két alapvető kategóriával találkoztak: az egyik típusú hitelfelvevőnek legfeljebb 20-30 százalék önerő állt a rendelkezésére, a vételár fennmaradó részét hitelből fedezte, míg a másik típusúnak már csak 20-30 százaléknyi összegű hitelre volt szüksége.

Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szintén azt emelte ki, hogy már eddig is sok volt az olyan vevő, aki hitelre vásárolt, ugyanakkor, ahogy emelkednek az ingatlanárak, úgy kénytelenek egyre inkább és egyre nagyobb mértékű hitelfelvételekkel élni a vevők.

Pagács-Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának vezetője is jelentős számú hitelfelvétellel találkozott az ingatlanvásárlóknál, de ő úgy látta, hogy a CSOK plusz, a Babaváró, illetve a kamattámogatott fix futamidős hitelek voltak keresettek elsősorban. Ezek összege 1-2 millió forinttól 30-40 vagy ritkán az 50 millió forintig terjedt – jegyezte meg.

Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője arról számolt be, hogy náluk a vásárlások 20-25 százaléka valósult meg hitelfelvétel segítségével. Jellemzően 15-70 millió forint közötti hitelösszeget vettek fel a vásárlók, és ennek nagyságában a jövőben sem várható jelentősebb változás.

Nagy Aloisia Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai részeken aktív szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy bár még mindig többnyire készpénzes vevőkkel lehetett találkozni a bel-budai kerületek ingatlanpiacán, de tény, hogy hitel segítségével is sokan vásároltak ingatlant ezen a részen is.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője is arról számolt be, hogy a hiteles vevők jelen voltak a piacon, hiszen a 6-6,5 százalékos kamatokkal még mindig jobban jártak, mint ha egy év múlva vásárolnának valamivel talán alacsonyabb kamatú hitellel, de jóval magasabb ingatlanárak mellett. Szintén jelen voltak az állami támogatásokat, alapvetően persze a CSOK pluszt kihasználó vevők is, de a szakértő szerint alapvetően nem ők mozgatták a piacot.

Dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy azok, akik lakhatási célból vesznek ingatlant, vagyis egyik lakásból másikba költöznek, szinte mindig felhasználnak hitelt. Az arány most nagyjából fele-fele a hitelre és a készpénzre vásárlók esetében – tette hozzá.

Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője végül hozzátette, hogy náluk is nőtt a hitelre vásárlók száma, igaz, a nyaralónak szánt ingatlanoknál nem annyira jellemző a hitel felhasználása, ugyanakkor az állandó lakhatást biztosító ingatlanoknál egyértelműen jelentkezett a növekedés.