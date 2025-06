KISEBB VISSZAESÉS A LAKÁSHITELEZÉSBEN

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint Magyarországon magas tartományban ragadt a lakáshitelezés, a felhasználási célokat vizsgálva szokás szerint a használt lakás vásárlására felvett hiteltípus dominál a piacon. Az adatokat a Credipass magyarországi vezetője elemezte.

Az MNB adatai szerint 2024 áprilisában a háztartásoknak nyújtott lakáscélú hitelek volumene 134,78 milliárd forintra esett vissza, ami kis csökkenést jelent az előző hónap 137,08 milliárd forintjához képest.

Éves viszonylatban, tavaly áprilishoz mérten azonban ez is több mint 10-%-os növekedést mutat.

„Áprilisban jól láthatóan megtorpant az ingatlanpiac lendületes évkezdése, ami a lakáshitelezésre is hatással volt. A lassulás hátterében a szokottnál is erősebben érvényesülő tavaszi iskolai szünet, a négynapos hétvégék hatása, valamint a megugró ingatlanárak álltak, amelyek érezhetően visszafogták a keresletet is. Ettől függetlenül, a felhasználási célokat vizsgálva, szokás szerint a használt lakás vásárlására felvett hiteltípus dominál, több mint 111 milliárd forintos volumennel, míg az építésre, bővítésre fordított hitelek aránya továbbra is a legcsekélyebb a mixben” – emelte ki Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője.

Az átlagos kamatlábakat illetően a legalacsonyabb, 6,17%-os az új lakás vásárlására fordított, 1 éven túli kamatfixálású hiteltípusnál látható.

2025 áprilisában a lakáscélú kamatfixálások átlagos hossza 140 hónap volt.