Raktárt vagy irodát keres Budapesten, jól megközelíthető, frekventált helyen? A XI. kerületben, a Kondorosi út és a Szerémi út találkozásánál elhelyezkedő Szerémi Business Park ideális választás lehet – akár logisztikai, akár irodai célra keres bérleményt.

Kiváló közlekedés: raktár bérlés központi elhelyezkedéssel

A legtöbb ipari ingatlan a város szélén található – a Szerémi Business Park azonban Budapest belvárosának közelében, stratégiailag kiemelkedő helyszínen várja bérlőit. Autóval az M1/M7/M0-s autópályákról, a Rákóczi hídon keresztül vagy a 6-os főútról is könnyedén megközelíthető. Tömegközlekedéssel a 18-as, 41-es és 47-es villamosok, valamint a 114-es, 213-as és 214-es buszok biztosítanak gyors elérést.

Nagy belmagasságú raktárak, ritka adottságok

A kiadó raktárak Budapest XI. kerületében kamionnal is kényelmesen elérhetők. A teljesen körbekerített, védett ipari parkban a teherautók számára bőséges manőverezési lehetőség áll rendelkezésre. A kínálatban többféle méretű raktár található:

600 m²-es raktár

valamint több, 600–4500 m² közötti, akár 12,5 méter belmagasságú magasraktár is elérhető – ezek különösen ritkák a városon belül.

Bérleti díj: 7–7,5 EUR/m²

Üzemeltetési költség: nettó 1,8 EUR/m²

Modern, bérelhető irodák Budapest XI. kerületében

A parkban nemcsak raktárak, hanem klimatizált, korszerű irodák is bérelhetők. Az irodák alapterülete 25–330 m² között mozog, így kisebb és nagyobb cégek igényeit egyaránt kielégítik.

Irodabérleti díj: nettó 9–10 EUR/m²

Üzemeltetési költség: nettó 1,8 EUR/m²

Azonnali költözés és rugalmas, rövid vagy hosszú távú bérleti lehetőségek!

Bérelhető parkolóhelyek, teljes körű szolgáltatások

A Szerémi Business Park szolgáltatásai között szerepel:

bérelhető parkolóhely személyautók (nettó 45 EUR/hó) és kamionok (nettó 70 EUR/hó) számára

24 órás biztonsági szolgálat

helyszíni karbantartó csapat

kamionbeállók és teherrámpák a gyors rakodáshoz

Kiadó raktár vagy iroda Budapesten? Nézze meg a Szerémi Business Park kínálatát!

Ha Ön a belváros közelében, kiváló infrastruktúrával rendelkező, nagy belmagasságú raktárt vagy modern irodát keres Budapest XI. kerületében, akkor érdemes megtekintenie a Szerémi Business Park elérhető bérleményeit.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.