2025 első negyedévében látványos növekedést produkált a közép- és kelet-európai ipari és logisztikai (I&L) szektor: a régiós befektetési volumen elérte a 800 millió eurót, ami 143%-os bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ezzel az I&L szektor visszaszerezte vezető helyét az ingatlanpiaci eszközosztályok között.

A fellendülés több hajtóerőnek köszönhető: továbbra is erős a kereslet a gyártási és logisztikai ingatlanok iránt, és egyre nagyobb teret nyernek a városi raktározási formátumok, például az SBU (Small Business Unit) és LML (Last Mile Logistics) típusú fejlesztések. Ezek a rugalmas, kisebb egységek jól reagálnak az e-kereskedelem növekedésére és a gyors szállítási igényekre.

Magyarország a régió egyik kulcsországa

Magyarország különösen jól teljesít: az ország fokozatosan az elektromos járműalkatrészek és akkumulátorok gyártásának regionális központjává válik. A budapesti ipari és logisztikai piac dinamikusan bővül, amit a nearshoring, az európai piacok közelsége és az infrastrukturális fejlesztések hajtanak. A fővároson kívüli területeken a külföldi befektetők leginkább előre bérbe adott, speciális fejlesztések iránt érdeklődnek, míg a spekulatív építkezések visszafogottabbak. Az ESG-szempontok térnyerése, valamint az alacsony munkanélküliség és a szakképzésre irányuló fókusz további előnyt jelent a régióban.

Rövid kitekintés a régió többi országára

Lengyelország továbbra is a régió legnagyobb piaca, több mint 34 millió m²-es állománnyal. A kereslet erős, különösen a városi logisztikai formátumok terén, miközben a munkaerőhiány továbbra is kihívás.

Csehország a második legfejlettebb piac, de a spekulatív fejlesztések terén óvatosság tapasztalható. Az ország gyártási háttere stabil, főként az autóipar és gépgyártás révén.

Románia strukturálisan alulellátott, de hosszú távú növekedési potenciállal bír. A kereslet fokozatosan terjed Bukaresten túlra is, főként a gyártási szektor húzóereje miatt.

Szlovákia lassabb növekedést mutat, a „rejtett” üresedés nő, de a gyártási bázis és a stratégiai elhelyezkedés továbbra is vonzza a befektetéseket.

Bulgáriában stabil, de kis volumenű a piac. Az ESG még gyerekcipőben jár, miközben az elöregedő népesség és a munkaerőhiány kihívást jelent.

Észtország, Lettország és Litvánia a Baltikumban aktívan fejlesztenek, a relokációs trendek és az energiahatékony projektek hajtják előre a piacot.

Szerbia és Horvátország dinamikus növekedést mutatnak, köszönhetően a kedvező elhelyezkedésnek, a fejlesztési ösztönzőknek és a logisztikai folyosók közelségének.

Szlovénia stabil, modern logisztikai igényeket kiszolgáló piacot épít, miközben a fenntarthatóság egyre fontosabb szerepet kap.

Albánia és Montenegró még a fejlődés korai szakaszában járnak, de hosszú távon jelentős potenciált kínálnak a reshoring és infrastruktúrafejlesztések révén.

Kilátások

A CEE-régióban a fejlett gyártás egyre stratégiaibb szerepet tölt be, amit az iparágak diverzifikációja, az exportfejlesztés és a fenntarthatóság iránti kereslet is erősít. A következő években várhatóan tovább növekszik a kereslet a modern, zöld minősítésű, energiahatékony I&L létesítmények iránt – és Magyarország ebben is élen járhat.

