Hibrid munkavégzés és wellbeing – új alapkövetelmények az irodapiacon

Az irodapiac az elmúlt években gyökeresen megváltozott. Míg korábban elegendő volt a jó lokáció és a kedvező bérleti díj, ma már a hibrid munkavégzéshez igazodó, rugalmas és wellbeing szemléletű irodák számítanak alapelvárásnak. A pandémia és az energiaárak drasztikus emelkedése csak felgyorsította ezt a trendet: a vállalatok ma már nem csupán egy munkahelyet keresnek, hanem olyan környezetet, amely a hatékony működést, a munkavállalói elégedettséget és a fenntarthatóságot egyaránt támogatja.

Rövidebb szerződések, nagyobb rugalmasság

A korábbi minimum 2–3 éves, sőt inkább hosszabb távú bérleti megállapodásokat egyre inkább felváltják a rövidebb, jellemzően 12 hónapos vagy maximum 36 hónapra szóló szerződések. A cégek gyorsan költözhető, azonnal használható irodákat keresnek, hogy könnyen alkalmazkodjanak a piaci és szervezeti változásokhoz.

Ez a rugalmasság a bérlőknek biztonságot és mozgásteret ad, ugyanakkor a bérbeadók számára nagyobb kihívást jelent a hosszú távú tervezésben. A bizonytalan energiaárak és az átalánydíjas elszámolási rendszerek szintén a rövidebb távú, rugalmas konstrukciók felé terelik a keresletet.

Szolgáltatott irodák és coworking terek előretörése

Az új munkakultúra egyik legnagyobb nyertese a szolgáltatott és coworking irodák piaca. Ezek a megoldások lehetővé teszik, hogy a cégek rugalmasan növekedjenek vagy éppen csökkentsék a bérelt területet, miközben a modern infrastruktúrát, recepciós és takarítási szolgáltatásokat, valamint a közösségi tereket azonnal igénybe vehetik.

Wellbeing – a dolgozói jóllét a középpontban

Ma már nemcsak az számít, hol dolgozunk, hanem az is, hogyan. A wellbeing koncepció központi eleme lett az iroda kialakításának: a természetes fény, a friss levegő, az ergonomikus bútorok és a pihentető közösségi zónák mind hozzájárulnak a munkavállalók fizikai és mentális jóllétéhez.

A modern munkavállalók elvárják, hogy munkahelyük támogassa őket a kiegyensúlyozott, egészséges életvitelben. Azok az irodák, amelyek ezt figyelembe veszik, nemcsak vonzóbbak a tehetségek számára, hanem hosszú távon a produktivitást is növelik.

Fenntarthatóság: már nem csak opció, hanem üzleti érdek

A környezettudatosság mára az irodapiac egyik kulcstényezőjévé vált. Egyre több vállalat választ zöld minősítéssel rendelkező épületet, hiszen ez nemcsak az energiahatékonyságot és a költségcsökkentést szolgálja, hanem erősíti a cég társadalmi felelősségvállalását és munkáltatói márkáját is.

A fiatalabb generációk számára a fenntarthatóság már alapérték – a szolgáltatott irodák nemcsak környezetbarátok, hanem versenyelőnyt is jelentenek a bérlők számára.

A régi és az új irodaházak közti különbség nő

A legújabb fejlesztések már eleve a hibrid munkavégzés, az energiahatékonyság és a wellbeing szellemében készülnek. A régebbi épületek viszont csak folyamatos modernizálással tudnak lépést tartani a piaci elvárásokkal. Azok az irodák, amelyek nem tudnak megújulni, fokozatosan háttérbe szorulnak – míg a korszerű, szolgáltatott irodák iránti kereslet folyamatosan nő.

A jövő irodája: szolgáltatás, nem pusztán helyszín

A mai irodapiacon már nem az ár és a cím dönti el a választást, hanem az, hogy egy iroda mennyire tud alkalmazkodni a változó munkakultúrához. A hibrid munkavégzést támogató terek, a wellbeing szolgáltatások, a rugalmas bérleti feltételek és a fenntarthatóság együtt határozzák meg, mi számít jó irodának. A Regus irodái például Budapesten és több vidéki nagyvárosban is elérhetők, és a legkülönbözőbb vállalati igényekhez kínálnak testreszabott, 21. századi megoldásokat.

A jövő irodája így nemcsak munkahely, hanem a vállalati kultúra és a munkavállalói élmény központja – egy olyan szolgáltatás, amely értéket teremt a cég és az emberek számára egyaránt.

