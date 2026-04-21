Miközben Európa nagy részén a kamatkörnyezet alakítja a lakáspiacot, a Costa del Sol egyre inkább függetlenedik ettől. A Duna House adatai szerint a térségben a készpénzes és nemzetközi vevők dominanciája 2026-ban is stabil keresletet biztosít, miközben a szűk kínálat tovább emeli az árakat.



A dél-spanyolországi piacon a keresletet elsősorban a nemzetközi tőke és az életmód-alapú költözések hajtják. A vásárlók több mint 86%-a külföldi, a minőségi ingatlanok esetében pedig tartós kínálathiány alakult ki a legkeresettebb lokációkban.

„A kereslet szerkezetéből adódóan a Costa del Solon nem a finanszírozási költség a meghatározó tényező, hanem a lokáció és az ingatlan minősége. A korlátozott kínálat miatt a legjobb adottságú ingatlanoknál már most is érezhető a verseny, ami a következő időszakban tovább erősödhet” – mondta Udvarnoki Viktória, a Duna House spanyol nyaralópiaci szakértője.

Az értékesítési adatok szerint a tranzakciók 41%-a tisztán készpénzzel zárul, további 34%-nál 50% alatti a hitelarány, és mindössze a vevők 17%-a vesz igénybe magas finanszírozást. A kamatok mérséklődése a jelenlegi struktúrában nem árcsökkenést, hanem további keresletbővülést hozhat.

Tovább emelkedhetnek az árak

A térségben az áremelkedés a magas kamatkörnyezet ellenére is kitart: Málaga tartományban éves alapon kétszámjegyű drágulás mérhető, miközben az országos előrejelzések 2026-ban további 5–7%-os növekedést valószínűsítenek. Marbella (+23%), Benahavís (+21%) és Estepona (+25%) az elmúlt időszakban kiemelkedő drágulást mutattak.

A kereslet egyre inkább az újépítésű ingatlanok felé tolódik: Andalúziában az új lakások értékesítése közel 36%-kal nőtt éves alapon. A szűk kínálat és az erős kereslet miatt az ingatlanok gyorsabban kelnek el, a vevőknek pedig egyre rövidebb idő alatt kell dönteniük.

A magyarországi lakáspiacon a tavalyi évhez hasonló, élénk forgalom mellett idén már nem várható a korábbiakhoz mérhető áremelkedés. Ezzel szemben a spanyol nyaralópiacon a szakértők továbbra is kétszámjegyű bővüléssel számolnak, ami módosíthatja a befektetési céllal vásárlók stratégiáját. A hazai és a dél-spanyolországi árdinamika közötti különbség miatt a tőke egy része az értékállóbb és magasabb hozamot ígérő külföldi lokációk, különösen a Costa del Sol felé mozdulhat el.

„Míg a hazai piacon az árak stabilizálódása a jellemző, Spanyolországban a nemzetközi kereslet és a fizetőképes kereslet ereje továbbra is felfelé hajtja a négyzetméterárakat. Ez arra készteti a befektetőket, hogy újraértékeljék portfóliójukat, és a dinamikusabb felértékelődéssel kecsegtető mediterrán régiót válasszák” – tette hozzá Udvarnoki Viktória.