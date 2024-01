Csődöt jelentett az osztrák Signa, megvan miből rendezheted be az új irodát!

Az elmúlt hetek irodapiaci hírei másról sem szóltak, minthogy az osztrák ingatlanóriás, a Signa tavaly év végén fizetésképtelenséget jelentett, mintegy 5 milliárd euró adósságot hagyva maga mögött. A csődeljáráshoz természetesen hozzátartozik, hogy a befektetőket kompenzálni kell valamiből, ezért a cég számtalan irodabútort és irodai eszközt bocsátott árverésre.

Aki kedvet kapott ahhoz, hogy új irodáját minőségi, designer bútorokkal rendezze be, méghozzá jó áron, annak akár érdemes is lehet licitálnia az itt kalapács alá kerülő kisebb nagyobb irodai berendezésekre, eszközökre. Bár a Signa logóval ellátott lábtörlők valószínűleg senkit sem hoznak majd lázba, hiszen mindenki a saját cégének a logóját szeretné látni az irodai lábtörlőn, van néhány nagyon menő dolog, amire érdemes lehet licitálni.

A legnagyobb érdeklődésre minden bizonnyal az a 20 személyes, ovális alakú bőrrel borított tárgyalóasztal számíthat, aminek a kikiáltási ára 3.000 euróról indult, az online licit a cikk írásának pillanatában már 9.600 eurónál tart. Ráadásul az asztalhoz egy hozzáillő, szintén ovális alakú mennyezeti lámpára is lehet licitálni. De természetesen árverésre kerülnek hagyományos irodabútorok is, ha pedig valaki a közösségi tereket szeretné berendezni, akkor találhat bőr kanapékat, designer karosszékeket, sőt még VLUV babzsákfoteleket is, ez utóbbiak esetében most tart 130-180 eurónál a licit. Aki viszont valami igazán extravagánsat keres, annak ajánljuk figyelmébe a rézszínű fürdőszoba szettet, aki pedig relikviára hajt, annak ajánljuk a gyémánt formájú „European Real Estate Brand Award 2020” díjat, melyet akkor még elnyert a Signa.

Ha még most keresed az új irodát céged számára, és a berendezést inkább profikra bíznád, akkor nézz szét az irodahaz.info-n, ahol számtalan olyan bérelhető irodát találsz, ahol a berendezést teljes mértékig céged igényei szerint alakítják.

