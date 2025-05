A megfizethetőség határán a bérlakáspiac: meddig bírják a bérlők?

A budapesti albérletpiacon az elmúlt hónapokban is erőteljes áremelkedés zajlott. Kérdés azonban, hogy meddig lehet elmenni a bérleti díjak emelésénél a jelenlegi gazdasági növekedés és reálbérek mellett, és hogy az milyen hatással lesz az ingatlanpiac egészére.

Nem könnyű a helyzete annak, aki az elmúlt hónapokban a bérlakások piacán nézelődött, ugyanis mint Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője fogalmazott: “horrorárakkal” találkozhatott a tavalyi év végén és az idei év elején. Az 50-60 négyzetméteres lakásoknál az átlagos bérleti díj 250 ezer forint környékén alakult Budapesten, míg a 40 négyzetmétereseknél 180 ezer forintnál.

Dél-Pesten még a legkisebb, egyszobás panellakásoknál is 150-160 ezer forint volt az induló havi bérleti díj, míg a másfél szobásoknál 150-180 ezer forint. Az egy plusz két félszobásokat 190-225 ezer forint között, míg a 60 négyzetméternél nagyobb paneleket 210-250 ezer forint közötti havi összegért lehetett kivenni. Az persze megfigyelhető volt a tavalyi évben, hogy a 200 ezer forint alatti bérleti díjért kiadó ingatlanokra számottevően nagyobb volt a kereslet, mint a 200 ezer forint felettiekre – tette hozzá a szakértő.

De az sem volt könnyű helyzetben, aki Csepelen és a déli agglomerációban nézett körül a kiadó ingatlanok piacán. Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője szerint ugyanis nagyon kevés volt az üresen álló albérlet, és ha megjelent egy-egy kiadó lakás a piacon, arra rendkívül gyorsan lecsaptak a bérlők. Annak ellenére, hogy a bérleti díjak egyre magasabbra kúsznak: tehát például egy szigetszentmiklósi 76 négyzetméteres lakásra 280 ezer forintos havidíjért is van jelentkező, de az 50 négyzetméter körül lakásokat is 160-180 ezer forintért adják ki a tulajdonosok.

A belvárosban, azon belül a VI. kerületben az Airbnb-szabályozás éreztette hatását, illetve eredményezett a jövőre nézve némi könnyebbséget a hosszú távú bérlésnél. Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője úgy vélekedett, hogy az új szabályozás hatására bővülhet a hosszú távra kiadott lakások száma, ami akár a bérleti díj csökkenésével is járhat, de legalábbis megállhat a bérleti díjak további emelkedése. A bérleti díjak egyébként az elmúlt hónapokban átlagosan 180-400 ezer forint között mozogtak a belső kerületekben.

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a IV. és XV. kerületben az átlagos havi bérleti díjak 2024 végén 180-200 ezer forint környékén változtak, míg az induló ár 150 ezer forint körül alakult. Ennél olcsóbban önálló ingatlant nem lehetett bérelni ezekben a kerületekben – szögezte le Balla Frigyes.

Ami a Velencei-tó ingatlanpiacát illeti, a kiadó ingatlanok esetében a havi bérleti díjak 120 ezer forintnál indultak, és ezért az összegért egy kisméretű, egyszobás, de bútorozott és felújított lakást már ki lehetett bérelni egy hónapra, de egy nagyobb, kétszobás ingatlan bérleti díja is megállt 160-180 ezer forintnál, tehát valahol a 120-160 ezer forintos ársávban már lehetett bérelni ingatlant ezen a környéken – mondta dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője.

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője végül arra hívta fel a figyelmet, hogy rendkívül jelentős hatása van az ingatlanpiacra a bérleti díjak alakulásának. Mint mondta, a kérdés a növekvő bérleti díjak esetében az, hogy a bérleti piac elvisel-e további 10-20 százalékos áremelkedést, tehát a korábban “belépő szintnek” számító, 150-160 ezer forintos havidíjért kiadott ingatlanokért el lehet-e kérni havi 170-180 ezer forintot, illetve ezt meg tudják-e fizetni a bérlők, ami viszont annak függvénye, hogy lesz-e megfelelő mértékű gazdasági növekedés és reálbéremelkedés.

Magyarázata szerint, ha a bérleti piacon nem lehet ilyen mértékben árat emelni, az az eladó ingatlanok piacán is behatárolja az áremelkedést. A szakértő arra is rámutatott, hogy jelenleg is vannak olyan, jelentősen túlárazott bérlakások a piacon, melyeket nem tud kiadni a tulajdonosuk, csak ha mérsékli a bérleti díjat, így viszont akár hónapokat is üresen áll a lakása. És ez egyben azt is jelenti persze, hogy több hónapnyi bérleti díjat elveszít – fűzte hozzá Sebestyén Tamás.