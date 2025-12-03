A beszűkült kínálat és az elszálló árak szabtak gátat az ingatlanpiaci lendületnek

Erősen indított az Otthon Start az ingatlanpiacon már a bejelentése előtt, és a vevői roham hetek alatt szippantotta fel a támogatott hitelre megvásárolható ingatlanokat. A kínálat ezáltal olyannyira leszűkült és az árak olyan mértékben emelkedtek, hogy egy-két hónap eltelte után már érezhetően visszafogta a keresletet is.

Míg a nyár eleje és közepe egy “kicsit uborkaszezon” volt az ingatlanpiacon, a korábbi kiegyensúlyozott kereslet és kínálat ezekben a hónapokban lelassult, mérsékelt ütemben emelkedtek az árak is, a nyár végén – ahogy megjelentek az első hírek az Otthon Start hitel indulásáról azonnal kilőttek – hívta fel a figyelmet Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt érzékelte, hogy nyárra már megnyugodni látszott az ingatlanpiac, de a 3%-os kamattámogatott hitel bejelentése után aktívabbá vált a vevői oldal, amivel párhuzamosan az eladók részéről megkezdődött az árspekuláció.

Szeptemberben az Otthon Start hitel hatására már a keresleti piac volt jellemző az ingatlanpiacon. És habár a vevők még mindig elsősorban a jó ár/érték arányú ingatlanokat keresték, már azzal a jelenséggel is lehetett találkozni, hogy a fiatalok a túlárazott ingatlanokat is hajlandóak voltak megvenni, mert féltek az esetleges további drágulástól – tette hozzá a szakértő.

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan a XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt hangsúlyozta, hogy jelentős mértékben megmozgatta az ingatlanpiacot az Otthon Start a XIV. és XVI. kerületekben a nyár végén és az ősz elején. Az új állami kamattámogatott hitel az elmúlt évek legnagyobb hatású tényezője volt, a CSOK Plusznak, a Babavárónak vagy a Munkáshitelnek közel sem volt ilyen jelentős hatása az ingatlanpiacra. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy jóval szélesebb kör számára érhető el – jegyezte meg.

Az Otthon Start a XIV. és XVI. kerületben már a bejelentését követő napokban számottevő keresletnövekedést generált. Sőt, augusztusban, amikor még el sem indult, nagyobb volt az ingatlanpiaci forgalomra gyakorolt hatása, mint október második felében, amikor is már lassulással találkoztak az ingatlanközvetítők. A vevők pillanatok alatt felszippantották a hitel feltételeinek megfelelő ingatlanokat a piacról, ami azonnal árnövekedést is eredményezett – fűzte hozzá Sebestyén Tamás.

A IV. és XV. kerület ingatlanpiacán is tovább emelkedtek az árak, köszönhetően a növekvő keresletnek, amit elsősorban a nyáron bejelentett Otthon Start program eredményezett – mondta Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője. Azt is megjegyezte, hogy problémát jelent ugyanakkor, hogy az eladó ingatlanok kínálata eközben jelentősen nem bővült, hónapok óta nagyjából változatlan méretű állományt mérnek a Balla Ingatlan hálózatában, ez pedig visszafogta a keresletet is.

Ugyanezt emelte ki Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője is, aki szintén úgy látta, hogy a kínálat erősen leszűkült, különösen a keresett kategóriákba tartozó ingatlanok esetében, és szinte minden ingatlan keresett volt a 100, illetve 150 millió forint alatti árszinteken, még a korábban beragadt ingatlanok is.

Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője szintén azt tapasztalta, hogy a megnövekedett kereslet gyorsan felszippantotta az olcsóbb, 70 millió forint alatti lakásokat ezen az agglomerációs településen, sőt, a régóta hirdetett ingatlanokat is sikerült értékesíteni a roham során. Mindez a kínálat jelentős csökkenésével járt, ami miatt érezhetően csendesebbé vált a piac – tette hozzá a szakértő.

Dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy a kínálat az első hullám hatására egy időre erősen beszűkült, azonban úgy érzékelte, hogy később nagyon sok tulajdonos kapott kedvet az értékesítésre a magas árakat látva. Így ismét bővülni kezdett a választék, ez azonban már nem eredményezett a korábbihoz hasonló mértékű keresletnövekedést.

Összességében elmondható, hogy az Otthon Start megjelenése rövid időn belül jelentősen átrendezte az ingatlanpiacot: felpörgette a keresletet, de mérsékelte a kínálatot és gyors áremelkedést idézett elő. Emiatt a kezdeti rohamot követően több helyen már lassulás tapasztalható, és kérdés, hogy az elkövetkező hónapokban a kínálat képes lesz-e igazodni az igényekhez.