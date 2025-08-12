A Duna House közzéteszi 2025 júliusi ingatlanpiaci elemzését.

Az Otthon Start Program hatására a keresletindex 77 pontra ugrott, ami a COVID óta az elmúlt 5 év legerősebb júliusi értéke. A program bejelentését követően 16,6%-kal nőtt az ingatlanbemutatások száma. A piac emellett továbbra is kiváró üzemmódban van: az adásvételek száma 17,7%-kal csökkent az előző évhez képest.

Budapesten a téglaépítésű lakások ára 24-36%-kal emelkedett, és vidéken is nőtt a magasabb ársáv aránya. Vidéken továbbá érezhetően nőtt az első lakásukat vásárlók aránya is, amit az Otthon Start ősszel tovább erősíthet.

A hitelpiac mindeközben stabil maradt, a Credipass becslése alapján júliusban 135 milliárd forintnyi jelzáloghitel realizálódott.

2025 júliusában a hazai ingatlanpiac továbbra is a nyári szezonalitásnak megfelelő, visszafogottabb tranzakciószámmal működött, ugyanakkor az Otthon Start Program bejelentése óriási keresletélénkülést indított el.

A Duna House adatai szerint a hónapban 9 492 lakóingatlan cserélt gazdát, ami éves összevetésben 17,7%-os visszaesést jelent, havi szinten pedig 4,2%-os csökkenést. Ezzel szemben a vevői érdeklődés látványosan nőtt: 16,6%-kal emelkedett az ingatlanbemutatások száma, a keresletindex pedig 77 ponton tetőzött, ami az elmúlt 5 év legerősebb júliusi értéke.

Hitelpiac: stabilizálódás, erősödő várakozások

A jelzáloghitel-piac stabilan teljesített: a Duna House cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass becslése szerint 2025 júliusában mintegy 135 milliárd forintnyi lakáscélú hitel realizálódott, ami gyakorlatilag megegyezik a 2024. júliusi MNB-adatokkal. Az év első hét hónapjának eredménye ugyanakkor 21%-kal haladja meg az előző év azonos időszakát. Az Otthon Start Program őszi indulásával további keresletbővülés prognosztizálható, amely a hitelvolumen újabb növekedését vetíti előre.

Áralakulás: továbbra is felfelé

Budapesten markáns árnövekedés tapasztalható, különösen a téglaépítésű lakásoknál: Budán 36%-os, Pesten 24%-os, míg a belvárosban 22%-os volt az éves drágulás.

A panellakások átlagára is tovább nőtt, elérve Pesten az 1,08 millió, Budán az 1,26 millió Ft/m²-t. A magas árak mellett is megjelent az áralku, Budán 1-2, Pesten 3-6%-os engedményekkel.

Vidéki trendek: erős közép- és felső kategóriás elmozdulás

Vidéken is emelkedtek az árak: a panellakások 700-750 ezer Ft/m²-es átlaggal forognak, miközben a téglaépítésűeknél stagnálás figyelhető meg.

Pest vármegyében jelentősen nőtt az 50 millió forint feletti tranzakciók aránya (+13 százalékpont), jelezve, hogy a fizetőképes kereslet már most aktivizálódik – részben az Otthon Start Program által biztosított kedvezőbb feltételek hatására.

Vásárlói és eladói profilok: folyamatban az átrendeződés

Budapesten csökkent az első lakásvásárlók aránya (12%), míg vidéken nőtt (27%).

A befektetési célú vásárlások továbbra is dominálnak, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a program által célzott fiatalabb, első otthonukat kereső réteg egyre aktívabban jelenik meg a vidéki piacon.

Az eladók oldalán a leggyakoribb motiváció továbbra is a befektetések értékesítése, de a nagyobb ingatlanba költözés is egyre jelentősebb tényező – utóbbit szintén ösztönözheti az ősztől elérhető, fix kamatozású támogatási forma.