Kínaiak támasztják fel a legendás magyar márkát

A Skála fénykorában közel 40 áruházzal működött országszerte, az üzletlánc koronája az 1984-ben átadott Marx téri (mai Nyugati tér) Skála Metró volt. Az üzletlánc azóta széttagozódott, elfelejtődött és jelentéktelen lett. Már egy ideje egy kínai cégháló része, de most a márkahasználatot több ember rendelkezésére bocsátották. Most Zeng Ying és Chen Xiaobin az Alexandra könyves lánc romjain építik újra a brandet, mr egy másik Skálát is üzemeltetnek a Bajcsy-Zsilinszky út elején.