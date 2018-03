Ezek az új technológiai csodák forgatják fel az életünket

Elképesztő gyorsasággal jelennek meg az új technológiai fejlesztések az ingatlanpiacon is, míg az elmúlt években az okosotthonok jelentettek nagy szenzációt, ma már a lakásokban használt okoseszközök a munkahelyekre és a szállodákba is átszivárogtak. A folyamatos fejlődéssel nem könnyű lépést tartani, de érdemes felkészültnek lenni, hogy ezáltal tudhassuk, hogy a megfelelő eszközökkel távolról kikapcsolhatjuk a fűtést a lakásunkban, egy applikáció segítségével útbaigazítást kaphatunk a munkahelyünkön egy adott iroda elhelyezkedéséről, vagy akár a saját telefonunkkal nyithatjuk ki a szálloda ajtaját egy nyaralás alatt. A cikk végén egy videóval bemutatjuk, hogyan is működik ez pontosan.