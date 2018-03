A bécsi székhelyű GalCap Europe nemzetközi vagyonkezelő és befektetési tanácsadással foglalkozó társaság megvette a Central Udvart, ezzel a Merkúr Palota után megszerezte a második épületét a fővárosban. A tranzakció a német Institutional Investment Partners nevében történt, ez a befektetési társaság német nyugdíjalapokat képvisel.

A budapesti irodapiac új híre, hogy egy nemzetközi befektető ismét vásárolt a fővárosban. A Central Udvar Budapest belvárosában, a VII. kerületében található a Deák tér és az Astoria közvetlen közelségében. Az épület 16 780 négyzetméternyi kiadható területtel rendelkezik, amely ‘A’ kategóriás irodákat, raktárhelyiségeket és vendéglátó egységeket is kínál 215 parkolóhellyel kiegészítve az irodaház mélygarázsában. A Central Udvar legnagyobb bérlője az UNICEF, amely mellett számos Európai Uniós intézménynek és jól ismert nemzetközi ügynökségeknek, valamint IT cégeknek is otthont ad. A jelenlegi irodai környezetet tökéletesen kiegészíti a Maverick City Lodge nevű központi szálláshely. A felek egyetértése alapján a vételárat nem hozták nyilvánosságra.

A GalCap Europe-ot 2015-ben alapította Manfred Wiltschnigg, Marco Kohla és Paul Hallam, és megalakulása óta Ausztriára és Közép- és Kelet-Európára szakosodott befektetési menedzsmentként és vagyonkezelőként működik. A német nyelvterületről érkező nyugdíjalapok és biztosítók mellett ügyfelei között amerikai és brit magántőke alapok is megtalálhatók, amelyeknek a GalCap Europe jelenti a régiós partnert.

“A Central Udvar tökéletesen illeszkedik a központi helyeken elérhető vagyonkezelői stratégiánkba. Ebben az évben szeretnénk kibővíteni a befektetési portfolióinkat Budapesten, Varsóban és Bécsben is egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a piacoknak a dinamikája továbbra is figyelemre méltó, amelyeket biztos alapok támasztanak alá.” – nyilatkozta Marco Kohla, a GalCap Europe ügyvezető partnere.