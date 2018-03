Rendkívüli dobás a Lidltől – mit lépnek a többiek?

A Lidlnél már kétórás műszak is van, miközben egyre több áruház kezdte ostromolni a bruttó 300 ezres fizetéshatárt a fizikai munkát végzők körében, a legjobban hiányzó munkakörökben. Az áruházláncok most az online és a logisztikai dolgozókat keresik nagyon és láthatóan több bért is fizetnek ebben a körben – értékel a blokkk.com.