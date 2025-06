Hosszú távú bérleti szerződést kötött a magyar tulajdonú RETRO JEANS és a HelloParks. A magyar divatmárka új központi raktárat létesít a HelloParks AN1 csarnokban Alsónémediben, ahol 5000 négyzetméteren alakítja ki új telephelyét. A létesítmény a magyar hátterű ipari ingatlanfejlesztő eddigi legnagyobb logisztikai és ipari csarnoka, ami a legmagasabb fenntarthatósági követelmények szerint épült.

Ismert hazai divatcég veszi elsőként birtokba bérleményét Magyarország legnagyobb spekulatív ipari épületében 2025 őszétől. A RETRO JEANS 5000 négyzetméteren új központi raktárat épít ki a HelloParks Alsónémedi AN1 csarnokban. A márka 2001 óta stabil szereplője a magyar divatpiacnak. A saját tervezésű, trendkövető, ugyanakkor időtálló darabokat kínáló cég mára több mint 60 értékesítési ponton van jelen Európa öt országában. Az AN1 csarnokba történő költözéssel a márka célja, hogy tovább növelje a kiszolgálás hatékonyságát az üzletek és online vásárlók számára, és ezzel támogassa nemzetközi növekedését.

„Az új logisztikai központ kiválasztásakor kulcsszerepet játszott a lokáció stratégiai elhelyezkedése, valamint az épület magas műszaki színvonala és rugalmas kialakíthatósága. A HelloParks fejlesztése hosszú távon is biztos alapot nyújt vállalatunk növekedési terveihez és vevőink gyors, megbízható kiszolgálásához” – mondta Barnák István, a RETRO JEANS projektmenedzsere.

A dél-pesti alpiac térségében, Alsónémedi gazdasági és logisztikai központjában elhelyezkedő, 60 ezer négyzetméteres, BigBox típusú AN1 csarnok a magyar hátterű ipari ingatlanfejlesztő HelloParks eddigi legjelentősebb projektje. Az M0 és M5 autópályák találkozásához közel, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől mindössze 20 percre található épület elhelyezkedése miatt különösen vonzó célpont lehet többek között a Kecskemét-Szeged tengelyen mozgó autóipari beszállítóknak. Az ingatlan nemcsak méreteiben, hanem műszaki paramétereiben is az élvonalat képviseli: 15 ezer négyzetméteres egybefüggő területei, 12 méteres belmagassága és cross-dock opciója vonzó megoldást kínálhat elsősorban logisztikai szolgáltatók, csomagküldő szolgálatok, szállítmányozó társaságok, valamint e-kereskedő és fullfilment vállalkozások számára. Az épület magas áramkapacitása révén speciális igények kielégítésére – egyebek mellett hűtő- vagy gyógyszerraktár létesítésére – is alkalmas. Az AN1 csarnok a BREEAM New Construction kategória legmagasabb, Outstanding minősítése szerint épült, és megfelel az EU Taxonómia elvárásainak is.

„A spekulatív fejlesztések sikere nagyban múlik azon, hogy képesek vagyunk-e olyan bérlőpartnert találni, aki hosszú távon is értéket lát az általunk fejlesztett raktárcsarnok adottságaiban. A RETRO JEANS egy dinamikusan fejlődő, erős magyar márka, ezért is nagyon örülünk, hogy első bérlőként köszönhetjük őket legújabb helyszínünkön. A tárgyalások során végig arra törekedtünk, hogy fejlesztésünk minden elemével hozzájáruljunk partnerünk üzleti céljainak megvalósításához” – mondta Bodahelyi András, a HelloParks senior üzletfejlesztési menedzsere.

A HelloParks épületportfóliója már összesen 410 ezer négyzetméter kész ipari ingatlant tartalmaz Fóton, Maglódon, Pátyon és Alsónémediben, a társaság pedig jelenleg is két raktárcsarnok fejlesztésén dolgozik összesen 88 ezer négyzetméteren. A vállalat kizárólag a legmagasabb fenntarthatósági szabványoknak megfelelően fejleszti épületeit, befejezett ipari ingatlanainak ezért mindegyike BREEAM New Construction Outstanding vagy Excellent minősítésű, és EU Taxonómia hitelesítéssel rendelkezik, amely igazolja, hogy az épületek jelentősen hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez. A HelloParks célja, hogy fejlesztései révén támogassa partnerei ESG célkitűzéseit, és irányt mutasson a hazai ipari ingatlanpiac zöld átállásában.