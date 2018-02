Bejelentették: így könnyít a kormány a CSOK-on

A korábban ígérthez képest egy hónappal később, március 15-étől könnyít a CSOK igénylési feltételein a kormány. Megjelent a vonatkozó kormányrendelet, amelyből a részletek is kiderülnek. Sokkal kevesebb iratot kell benyújtani, és bővítésnél akár a teljes költségvetés is meginyélhető. Az adásvételi szerződés megkötését követően fél évig lehet igényelni ezután a CSOK-ot, a bankoknak pedig 30 (építés esetén 60) nap alatt kell dönteniük. Fontos változás az is, hogy meglévő lakástulajdontól függetlenül igényelhető lesz ezután a támogatás használt lakás vásárlása esetén is.