5 “nagyon okos” otthoni megoldás, ami hamarosan itt lesz!

Íme öt otthoni okosmegoldás, ami várhatóan nélkülözhetetlen lesz a jövőben.

A közeli jövőben az otthonainkba is egyre több olyan digitális és automatizált megoldás érkezik, melyek a kényelmünket és biztonságunkat szolgálják, ráadásul energiahatékonyak és óvják a környezetünket is. Míg a tavalyi évben közel 350 millió otthoni okoseszköz talált gazdára világszerte, a jelenlegi trendek alapján ez a szám közel 2 milliárdra nőhet 2025-re. Jönnek az érintésmentes funkciók, az emberszabású robotok és az applikációval összeköthető biztonsági szenzorok – így alakul át az otthonunk az előttünk álló években!

Míg számos területen megálljt parancsolt az elmúlt évek dinamikus bővülésének a koronavírus, az otthoni okosmegoldások piaca valósággal kilőtt a megváltozott igényeknek köszönhetően. Világszerte 62 milliárd dollárt fordítottak az emberek különböző okoseszközökre, a többség számára pedig lakóhelye biztonsága volt a legfontosabb: csak ebben a szegmensben 2,7 milliárd dollár értékben vásároltak a fogyasztók.

Nemcsak a volumen ugrott meg elképesztő mértékben, hanem a prioritások is átalakultak a globális vírusválság következtében. A járványt megelőző időszakban készített felmérések szerint hazánkban az okosotthon kifejezés egyet jelentett az internet- és Bluetooth kapcsolattal rendelkező televíziókkal, a vásárlók legfontosabb motivációja pedig a költségcsökkentés és a kényelem volt. Habár a spórolást, mint elsőszámú motivációs tényezőt valószínűleg nem lehet letaszítani a „trónról”, 2021-ben egyre inkább előtérbe került a higiénia, a biztonság és az egészségtudatosság a hazai lakosság körében is.

Hangvezérelt zár, intelligens hűtő – érkeznek az igazán sci-fi megoldások

Ezzel együtt azonban Magyarországon egyelőre nem beszélhetünk valódi okosotthon piacról, hiszen bár egyre többen üzemelnek be távolról irányítható megoldásokat a fűtés-hűtés vagy éppen az árnyékolás terén, olyan lakóépület, amely komplett, funkciók sorát egyesítő automatizált rendszerrel rendelkezik, még viszonylag kevés van hazánkban. Az előremutató projektek azonban már most is egyre népszerűbbek az építőiparban, és minden jel arra mutat, hogy az „otthonokosítás” az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazattá válhat a közeljövőben. Érdemes tehát körülnézni, hogy melyek lehetnek a meghatározó irányzatok az épületautomatizálás terén, a Generali Biztosító szakértői pedig összegyűjtötték a legfontosabbakat.

1. Minden, ami érintésmentes

A koronavírusnak köszönhető talán legfontosabb trend a 100%-ban érintésmentes funkciók térnyerése. Az idei, legfrissebb digitális technológiákat bemutató CES expón is taroltak ezek a megoldások az intelligens kapucsengőtől kezdve a fürdőszobai alkalmazásokig, és csak idő kérdése, hogy a munkahelyek mosdóiban is megjelenjenek a tökéletesen higiénikus körülményeket teremtő eszközök, melyek a mozdulatainkat érzékelve lépnek működésbe.

2. A hangvezérlés tovább hódít

Ha már beszélgethetünk a mobiltelefonunkkal és az e-kereskedelemben is mind nagyobb szeletet hasítanak maguknak a hangalapú funkciók, éppen ideje, hogy az otthonokban is hasznát vehessük a hangvezérlésnek. Az előrejelzések szerint a mostani repertoár jelentősen kibővül a közeljövőben: már nem csak a világítást vagy a fűtést tudjuk bekapcsolni néhány szóval, de ugrálhatunk a rádiófrekvenciák és a televízió csatornák között és a hangunkat használhatjuk majd a lakáskulcs helyett is.

3. A lakókra hangolva – horrorhoz félhomály dukál

A kifejezetten költségkímélő és energiatakarékos világítástechnika ma már nem megy ritkaságszámba, de az okoslámpák ennél sokkal többre is képesek lesznek. A világítás hangulata, a fény erőssége és színe a rádióban szóló zenéhez vagy a tévén játszott filmekhez is képes lesz igazodni, ha pedig a rendszer azt az üzenetet kapja mobileszközeinktől, hogy délután borongós idő lesz, a lakás világítása automatikusan alkalmazkodik a fényviszonyokhoz.

4. Kevés idő marad a sütésre? Semmi gond!

A legnagyobb változáson talán a jövő konyhai berendezései esnek majd át: a hűtőnk képes lesz számon tartani az ételek lejárati dátumát és elküld minket vásárolni, az okossütők pedig a legjobb séfnél is jobban fel tudják majd mérni, hogy az egyes fogásokat pontosan milyen hőfokon, mennyi ideig érdemes készíteni. Sőt, ha már előző este elkészültek az alapanyagok, már a munkából hazaindulva, a mobilról is bekapcsolhatjuk a sütőt, a mikrót vagy éppen a borhűtőt.

5. Egyre többet tudnak a házirobotok

Mind több háztartási feladatba igyekeznek bevonni a fejlesztők a már-már emberszabású robotokat. A legújabb típusok már nem csak az egyszerűbb műveletekre – például porszívózás és felmosás – taníthatók be, hanem az összetettebb házimunkákra is: bepakolnak a mosógépbe, elrakják a széthagyott gyermekjátékokat, vagy akár kitöltik nekünk a reggeli narancslevet.

Fókuszban a biztonság: okosszenzorral a fájdalmas károk ellen

Az egyik legfontosabb trend az okosotthonok világában ugyanakkor a biztonság, és ez éppúgy érvényes az intelligens zárakra, a távvezérelt kamerarendszerekre és a drónos megfigyelésre, mint az lakásokon belül elhelyezett szenzorokra. A megelőzésben és a kárenyhítésben is nagy szerep juthat az okoseszközöknek, melyek azonnal értesítést küldenek, ha rendellenességet érzékelnek a lakás hőmérsékletében vagy éppen az elfolyó víz mennyiségében. Ezzel a kisebb háztartási balesetek, egy eresztő flexibilis cső, de akár egy komolyabb csőtörés vagy tűzeset is hamarabb elhárítható, a hatóságok riasztása pedig azonnal, akár a távolból is lehetséges.

A háztartási tűzesetek és vízkárok növekvő számára felfigyelve a biztosítók otthon szenzor szolgáltatást tettek elérhetővé ügyfelek számára, hogy mielőbb felfedezhessék a lakásukat fenyegető veszélyeket. A szenzor mobiltelefonokhoz és táblagépekhez is társítható, és amennyiben szélsőséges eltérést mér a lakás hőmérsékletében, vagy akár csak 1 mm vastagságú vizet észlel, azonnal riasztást küld a társított kütyükre – akár a család minden tagjának.

