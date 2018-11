VIII. kerületi új lakások, akár kis méretben is!

A fiatalok, lakáskereséskor sok szempontot figyelembe vesznek. Az ár mellett az is nagyon fontos, hogy milyen környéken van, főleg ha még egyetemisták, vagy olyan helyet szeretnének, ami a munkahelyhez közel van. A fejlődő VIII. kerület ebből a szempontból kiváló lehet, a kínálat virágzik és sok helyszín könnyen megközelíthető. Az új lakások körében most olyan beruházásokra koncentráltunk, amik kis lakásokat is kínálnak. Kezdjük is a Baross Residence projekttel, ami a Corvin negyed szélen kínál színvonalas lakásokat. A Baross utcában levő épület…